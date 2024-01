Objavljena lista nominiranih za filmsku nagradu BAFTA 2024.

Podijeli :

Koji film je najbliži ovogodišnjoj nagradi?

Openheimer Cristophera Nolana najbliži je filmskoj nagradi BAFTA s ukupno 13 nominacija.

Među njima je i jedan za Cilliana Murphyja koji je igrao J. Roberta Openheimera, teoretskog fizičara opisanog kao oca atomske bombe.

Objavljene nominacije za Oscara, SF komediji čak 11 nominacija “Barbie” predvodi nominacije za Zlatni globus, evo tko ju slijedi u stopu

Openheimerova “rivalka” Barbie dobila je pet nominacija, u rangu s kultnom hit dramom Saltburn.

Na drugom mjestu su “Jadna stvorenja” s 11 nominacija, dok “Killers of the Flower Moon” i “The Zone of Interest” imaju po devet, piše BBC.

Filmovi s najviše nominacija su:

13 – “Openheimer”

11 – “Poor Things”

9 – “Killers of the Flower Moon” and “The Zone of Interest”

7 – “Anatomy of a Fall”, “The Holdovers and Maestro”

6 – “All of Us Strangers”

5 – “Barbie” and “Saltburn”

