Analitičar o sporazumu Možemo-SDP u Zagrebu: “To mijenja igru, a SDP cementira kao manjeg partnera”

Prošle subote, dva i pol mjeseca prije lokalnih izbora u Zagrebu, kada su skoro sve karte (čitaj: imena kandidata) već bile na stolu, dogodio se zaokret koji će neminovno utjecati na čitavu partiju.

Taj takozvani ‘game changer’ u toj partiji upravo je sama Partija, socijaldemokratska, koja je za javnost iznenada, a iza kulisa vjerojatno planski, odlučila na izbore u Zagrebu ipak ne izaći sama i sa svojim kandidatom, već predstavljenim Branko Kolarićem, nego sklopiti sporazum s Možemo i podržati aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića kao zajedničkog kandidata.

Povrh svega, kandidati za dogradonačelnike ostaju sadašnji možemovci Danijela Dolenec i Luka Korlaet, što jasno govori da je SDP stupio u sporazum s Možemo priznajući ga kao većeg igrača u gradu.

Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja (koji na lokalnim izborima radi u kampanji za IDS u Istri, a u Zagrebu ni za koga, nap.a.) ističe nam tri važna aspekta sporazuma Možemo i SDP-a.

Od ‘ne možemo s Možemo’ do ‘idemo skupa’ u 10 dana

“Prvo, to je definitivno pragmatičan potez i uvod za njihovu daljnju suradnju na nacionalnoj razini. Pokazuje to i suradnja SDP-a i Možemo u Dubrovniku, vrlo vjerojatno i u Splitu, pa mislim da je to trend pragmatičnog pomicanja jednih prema drugima kako bi jednoga dana eventualno mogli zajedno obnašati vlast u državi”, kaže.

Drugi aspekt na koji upozorava Alavanja jest da je sada već nesuđeni SDP-ov kandidat za gradonačelnika Kolarić još prije desetak dana govorio da će braniti Zagreb od aktivističkih politika, da SDP nije zadovoljan suradnjom s Možemo i da on može pobijediti Tomaševića.

“SDP je tada predstavio Kolarića kao kandidata za gradonačelnika, a Borisa Lalovca i Saru Medved za njegove zamjenike. Sada apsolutno nikoga od njih više nema u igri. Pitanje je kako se dogodio taj kopernikanski obrat u samo nekoliko dana i je li se glasalo o tome, jer smo sada vidjeli Kolarića kako sa smješkom stoji uz Tomaševića.”

I kao treće, Alavanja smatra da su i SDP i HDZ u Zagrebu u jednakom rasulu.

“To im je ovdje zajednički nazivnik. Dvije najveće stranke u državi ne mogu u najvećem gradu gdje je najveći bazen ljudi i stručnjaka iznjedriti kandidata koji bi ih mogao uvjerljivo predstavljati.”

Hoće li se sada i drugi okupiti?

Dogovorom Možemo i SDP-a, smatra Alavanja, praktički je riješeno tko će biti gradonačelnik Zagreba u sljedećem mandatu.

“Zbroj lista Možemo i SDP-a je prilično velik i mislim da će imati snažnu većinu. Osim ako se ne dogodi neki izvanjski šok. Primjerice, da u utrku uđe Marija Selak Raspudić ili neki kandidat koji može povući iz malo većeg bazena birača. Ivica Lovrić, koliko god bio dugo i snažno u kampanji i profilirao se kao vodeći opozicijski političar u Zagrebu, i dalje prema svim istraživanjima dobiva desetak posto glasova. Bez ulaska u igru nekog političkog kapitalca mislim da će sadašnji rejtinzi biti stabilni do samih izbora”, kaže.

Za gradonačelnika Zagreba do sada je istaknuto desetak kandidatura. I bez Kolarića u igri je i dalje mnogo kandidata, a među njima dosta onih, uvjetno rečeno malih, koji su eventualno računali na to da velik broj kandidata snižava prag i povećava šanse za ulazak u drugi krug. Spajanjem SDP-a s Možemo takav scenarij postaje rizičan pa smo pitali Alavanju treba li očekivati da neki kandidati na koncu odustanu u korist jednoga koji bi time imao više šanse nasuprot Tomaševiću.

“Dijelom se to već dogodilo kada je Dina Dogan odustala od kandidature i stala uz Davora Bernardića, a priča se da će Pavle Kalinić na koncu stati uz Lovrića. Činjenica je da će sporazum SDP-Možemo promijeniti teren na kojem se igra i natjerati druge da razmišljaju trebaju li se okupiti ili da im se glasovi razmrve.”

Promašena kritika HDZ-a

S druge strane, Alavanja napominje da je SDP sporazumom s Možemo posve zacementrao poziciju mlađeg partnera u Zagrebu.

“To iznenađuje, pogotovo nakon najava Siniše Hajdaša Dončića da SDP ide ‘tutta forza’ u svim županijama. S druge strane, odluka je pragmatična ako planiraju zajedno ići i na nacionalnim izborima”, dodaje.

Prva reakcija HDZ-a na sporazum Možemo i SDP-a, bila je da time Možemo “pokazuje slabost” i da je “Tomašević kapitulirao”. Logičnijim se čini zaključak da je ovo ipak pokazatelj slabosti SDP-a.

“Zagrebački SDP dugo je bio najjača organizacija te stranke, a sada je jasno da je u rasulu. Već nekoliko izbornih ciklusa nisu izbacili nekog jakog kandidata. Čak su nagovarali Splićanina Lalovca da to bude, što govori ne samo o deficitu kadrova nego i o deficitu ideja u zagrebačkom SDP-u. Stoga je i ova kritika HDZ-a promašena”, kaže Alavanja.

“Sada Bernardić baš i nije u zavidnoj poziciji”

A bivši šef i zagrebačkog i nacionalnog SDP-a Davor Bernardić, koji se na političku scenu pokušava vratiti kao nezavisni gradonačelnički kandidat te već godinu dana vodi energičnu kampanju, ocijenio je koaliciju Možemo i SDP-a “znakom apsolutne panike” i ustvrdio da mu je to bila “najbolja vijest koju je čuo”. No, je li baš dobra vijest uz pretpostavku da većinu birača “peca” iz istog bazena kao i Možemo i SDP.

“Bernardić ima relativno dobar tim s kojim pokušava pokrpati svoje objektivne političke nedostatke. Čini se da njegova platforma nema ni nekih velikih financija ni velikog ljudstva. On zasad kampanju ponajviše vodi geriilski, preko TikToka, čime si diže vidljivost, no pitanje je hoće li na samim izborima to dovesti do konverzije u glasove. On baš i nije u zavidnoj poziciji nakon dogovora Možemo i SDP-a, ali ako uđe u Gradsku skupštinu, politička karijera mu ide dalje”, smatra Alavanja.

