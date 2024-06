Dva svakodnevna sastojka spriječit će da kriške banane potamne

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Ako ste ikada u slastičarnici ili restoranu vidjeli kolač ukrašen bananama i pitali se kako ovo voće nije potamnilo, zapravo postoje dva jednostavna trika.

Dovoljni su voćni sok ili med

Ako banane u desertima nisu prekrivene šlagom ili nekim drugim sastojkom, dovoljno je da imate voćni sok ili med, navodi klix.

Kiselina u soku pomaže da narezane banane ne ispuštaju enzime koji uzrokuju njihovo tamnjenje. Zbog toga se najčešće preporučuje korištenje soka od limuna, naranče ili ananasa. Možete koristiti i limunadu ili jednostavno direktno iscijediti limun, te tako spriječiti da voće potamni.

No, lošija strana ovog trika je to što banane i kolač mogu dobiti trpak okus. Ipak, slastičari ističu da postoji i alternativa, a riječ je o soku od jabuke.

Banane biste trebali jesti svaki dan, evo i zašto

Prednosti soka od jabuke

Sok od jabuke ima sladak okus, ali i on ima određenu dozu kiselosti. Stoga ga također možete koristiti za sprječavanje procesa tamnjenja banane.

Iako većina slastičara i kuhara preporučuje voćne sokove, med također može biti odlična opcija.

To je zato što med ima pH vrijednost od 3,2 do 4,5 što ga čini kiselim, iako to možda i ne osjetite tijekom konzumacije. On zapravo sadrži peptidni spoj, koji zaustavlja djelovanje enzima.

