Ne podnosite komarce? Ovo je jedina zemlja na svijetu gdje ih nema

Shutterstock

Na Islandu je jednostavno prehladno da bi komarci mogli opstati

Ako ste alergični, komarci vam mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Ako teško podnose susret s njima, onda biste ovoga ljeta na odmor, umjesto na neku ljetnu destinaciju, trebali otići na – Island. Naime, to je jedina zemlja na svijetu u kojoj nema komaraca.

Zašto neke komarci obožavaju, a druge zaobilaze u širokom luku?

Za to su zaslužni klimatski uvjeti. Na Islandu je jednostavno prehladno da bi komarci mogli opstati. Uz Island, jedino podneblje na svijetu na kojima ne mogu preživjeti je Antarktika.

Znanstvenici to objašnjavaju činjenicom kako na Islandu i Antarktici ne postoje uvjeti koji bi komarcima omogućili hibernaciju tijekom dugih zimskih mjeseci, a i količine pitke vode nisu dovoljno stabilne da bi potaknule njihovo razmnožavanje. No, s obzirom na ubrzane klimatske promjene te globalno zatopljenje, nije isključeno da će se i to u skoroj budućnosti promijeniti.

Zanimljiva je i činjenica da zemlje koje imaju slične klimatske uvjete kao Island, poput Norveške, Švedske ili Finske ipak nisu pošteđene komaraca koji se tijekom proljeća i ljeta ondje pojavljuju kao i u ostalim dijelovima Europe, piše Večernji list.

Osim za mrzitelje komaraca, Island je idealno mjesto za odmor i za sve one koji se boje zmija jer ni toj životinjskoj vrsti ne odgovaraju tamošnji klimatski uvjeti. U ovoj izoliranoj zemlji nećete susresti ni kornjaču ni reptile, osim eventualno kod Islanđana koji su ih uspjeli uvesti u svoju zemlju kao kućne ljubimce. Zanimljivo, iako se nalazi na krajnjem sjeveru planeta, na Islandu nema čak niti polarnih medvjeda, tek svakih nekoliko godina pokoji dopluta na santama leda s Arktika.

