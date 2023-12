Gradovi u kojima je najbolje kupiti zemljište – na popisu je i jedan uz našeg susjedstva

Podijeli :

Pixabay

Europa je poželjna destinacija za svakoga tko želi ulagati u drugu nekretninu, a popularna je i među ljudima koji se žele ondje trajno preseliti. Razlog tome je jednostavan. Europa nudi širok spektar kultura, klima i načina života. Međutim, izbor gdje kupiti nekretninu može biti težak. S toliko država i područja za odabrati, to može biti izazovno. Evo nekih od najboljih lokacija u Europi za kupnju nekretnina. Razmotrite ih prije nego donesete svoj odabir.

Lisabon

Stranci koji žele kupiti nekretninu u Europi često biraju Lisabon, piše Resident.

Nekretnine u Zagrebu bilježe blagi pad cijena

Ovo mjesto ima mnogo toga za ponuditi, od plaža do kulturnih područja, a ne zaboravite ni povoljne porezne pogodnosti i niske cijene.

Sve ove stvari doprinose rastu tržišta nekretnina grada, a po potražnji prednjače Alfama i Bairro Alto, dvije četvrti u starom dijelu grada.

Također, program Golden Visa povećao je privlačnost Lisabona za kupce dodjeljivanjem prebivališta investitorima.

Barcelona

Još jedna popularna destinacija za strance, Barcelona očarava svojim spojem modernističke i gotičke arhitekture te nudi ugodnu klimu idealnu za život. Tržište nekretnina ovdje je izuzetno veliko, a od samog centra grada do obalnih predgrađa, sva su područja jednako privlačna.

Tivat

Tivat je skriveni dragulj na Balkanu, slikoviti primorski gradić u Crnoj Gori koji nudi prepoznatljivu fuziju prirodne ljepote i kulture.

Jedna od njegovih najvažnijih značajki je vrhunska marina koja privlači strane turiste i ljubitelje brodova

Privlačnost Tivta pojačana je ugodnim ljetima i umjerenim zimama, a obiluje i povijesnim znamenitostima poput crkve Svetog Mihovila i veličanstvenog ljetnikovca obitelji Buća iz doba renesanse.

Atena

Zahvaljujući nedavnom gospodarskom oporavku Grčke, Atena je sada glavno odredište za sve ulagače.

Grad je kulturan, raznolik i pristupačan, a povijesni značaj pojačan je drevnim ruševinama i stoga je poželjan izbor za ljude koji traže pravo europsko iskustvo.

Štoviše, ne morate prekoračiti budžet ako ovdje kupujete dom, troškovi života su niži nego u zapadnoeuropskim gradovima.

Budimpešta

Budimpešta, glavni grad Mađarske, još je jedan poželjan izbor. Ovaj grad kombinira kulturnu baštinu, termalne izvore, stare zgrade i aktivnu umjetničku scenu, a tržište nekretnina je konkurentno i nudi širok izbor. Odaberite mudro i ovo će se mjesto uskoro pretvoriti u vaš dom.



Amsterdam

Cijene nekretnina ovdje mogu biti visoke, stoga treba imati to na umu. Ipak, grad posjeduje značajan dugoročni potencijal za rast. Njegovo snažno gospodarstvo, kvalitetna zdravstvena usluga te bogata akademska zajednica čine ga privlačnim za strane investitore.

Dublin

Dublin je odličan izbor zbog svoje snažne ekonomije, gostoljubivih stanovnika i uzbudljive društvene scene. Od Silicon Docksa do Temple Bara, Dublin nudi spoj povijesnih i modernih iskustava. Međutim, troškovi nekretnina u Dublinu mogu biti prilično skupi. Ipak, kvaliteta života i financijski potencijal grada čine ga privlačnom opcijom za iseljenike. To posebno vrijedi za one koji se žele trajno nastaniti u Europi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok