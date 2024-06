Horoskopski znakovi koji će upoznati ljubav svog života u srpnju

Podijeli :

Od 1. do 6. srpnja na nebu će se dogoditi jedan od najromantičnijih tranzita u godini – sekstil između Venere u Raku i Marsa u Biku, koji tradicionalno donosi harmonizaciju odnosa i flert.

Za mnoge ljude ovo može postati sudbonosno razdoblje, jer će 5. srpnja biti nježan Mladi Mjesec u Raku, simbolizirajući emocionalnu ugodu i želju da doslovno uronite u vezu.

Evo na koga će to najviše utjecati!

Rak

Mladi Mjesec je u vašem znaku, što znači da možete upoznati novu ljubav i, najvjerojatnije, osoba može biti iz inozemstva ili povezana s obukom.

Na primjer, može se pokazati kao učitelj, odvjetnik ili doći k vama na praksu ili ćete možda raditi zajednički projekt. Upravo ovog mjeseca takvi susreti imaju priliku za pravi nastavak.

Jarac

Mladi Mjesec 5. srpnja i tranzit Venere događaju se u vašem ljubavnom sektoru, pa biste vrlo lako mogli upoznati nekog posebnog. Zanimljivo je da u vašem slučaju inicijativa može doći od te osobe, odnosno pozvati će vas na sastanak dopisno ili ćete se naći u nekim pravnim stvarima.

Za one Jarce koji su u ozbiljnoj vezi, srpanj bi mogao donijeti ponovne pregovore o zajednici. Ali to je povezano upravo s vašim emocionalnim stanjem, kao da želite dubinu u dijalozima i razgovorima.

Bik

Vaš vladar Venera bit će u sektoru sastanaka, ali Mars će biti u vašem znaku – vjerojatno ćete imati vatrenog obožavatelja. Ali ako ste muškarac, tada se u vama može probuditi veća potreba za akcijom, te ćete htjeti pokazati više inicijative.

Ako ste spremni utopiti se u nježnosti, onda je srpanj doslovno stvoren za to.

Najvjerojatnije ćete pronaći osobu koja će vas jako zanimati upravo zato što ćete uz nju imati nezaboravne emocije. Kao da ste u čahuri koja vas štiti od cijelog svijeta.

Lav

Venera će se kretati kroz vaš sektor tajni, gdje je mladi Mjesec 5. srpnja– vjerojatno će se u vašem životu pojaviti novi obožavatelj, ali veza će za sada biti tajna ili će se njen razvoj odvijati u internetskom dopisivanju.

Najvjerojatnije će se nešto promijeniti do 13.7. – na ovaj dan Venera u Lavu u opoziciji s Plutonom u Vodenjaku može donijeti vrlo nabijen susret.

Ovan

Venera počinje svoj tranzit kroz vaš ljubavni sektor 13.7. – pripremite se za susret s osobom koja će u vama probuditi sve moguće osjećaje, prenosi City magazine.

Zanimljivo, 14.7. Mjesec će pratiti čvor prošlosti u Vagi – možda ćete sresti osobu koja vas podsjeća na nekoga iz prošlosti ili će se rasplamsati strast prema nekom od bivših.

Za Ovnove koji ne planiraju razmišljati o prošlim partnerima, zbog konjunkcije Marsa i Urana od 15. do 16.7., postoji šansa za susret ili spoj koji će vam okrenuti svijet naglavačke. Možda ćete ovo smatrati slučajnim ili prijateljskim poznanstvom, ali to može dovesti do neobičnih posljedica.

