Koja je idealna sobna temperatura u različitim zemljama?

Svjetski stručnjaci kažu da je idealna temperatura za dnevnu sobu od 20 do 23 stupnjeva Celzijusa, dok u kuhinji treba biti nešto manja – oko 19, u spavaćoj sobi od 17 do 20, a u kupaonici od 16 do 19 stupnjeva.

U različitim dijelovima svijeta, prosječne zimske temperature u stanovima značajno variraju, što rezultira različitim navikama stanovnika.

Velika Britanija – 15 stupnjeva

Turisti vole pričati priče o hladnim engleskim kućama i dvije slavine s toplom i hladnom vodom, zagrijanim kamenim pločama pod posteljinom koje griju krevete i mnogim drugim specifičnim stvarima. Većina njih je istinita jer se Britanci ne plaše hladnoće i vole uštediti novac. Kuće se griju na plin, a prosječna temperatura u dnevnim sobama im je 15 stupnjeva Celzijusa. U kupaonicama je hladno – samo 10 stupnjeva.

Francuska – 16,6 stupnjeva

Ni Francuzi nisu ludi za toplinom, a većina kuća ima centralno grijanje. Kada zahladi, menadžeri zgrada uključuju grijanje za one koji žive u stanovima i računi su im dosta visoki.

Japan – 10 stupnjeva

Uprkos hladnim zimama s temperaturama koje idu ispod nule, Japan nema centralno grijanje. Zato kad stigne zima, Japanci uključuju radijatore, uljne radijatore, električne deke i „kotatsu“ – japanski stol koji se grije.

Španjolska – 17,7 stupnjeva

U Španjolskoj imaju centralno grijanje, ali ne svuda. Oni koji žive u zgradama u toplini uživaju samo od sedam do deset navečer (kad se svi vrate s posla). U međuvremenu, koriste radijatore na struju.

Rumunjska – 20 stupnjeva

Rumunji imaju centralno grijanje koje radi na plin. Zbog opasnih curenja plina 90-ih godina, u većini domova ljudi preferiraju vlastite bojlere u podrumima.

Nizozemska – 16 stupnjeva

U Nizozemskoj svaki stambeni blok ima svoj sistem za grijanje koji radi na plin. Svatko uključuje radijatore kad im odgovara, ali troškovi grijanja su dosta veliki. Prosječan mjesečni račun dostiže i 200 eura, a svako tuširanje košta oko 50 centi. Zato Nizozemci preferiraju hladnije stanove i obično griju samo dnevnu sobu i kuhinju.

SAD – 20 stupnjeva

U hladnim američkim državama uglavnom se griju na plin. Grijanje se uključuje kad većina stanara to želi i traži od vlasnika nekretnine.

Češka – 18 stupnjeva

U Češkoj imaju centralno grijanje, ali ljudi koji tamo žive kažu da im je u kućama hladno. Zato najčešće imaju dodatne varijante.

Njemačka – 17,2 stupnja

U Njemačkoj je slično kao u Nizozemskoj. Sistem za grijanje se uglavnom nalazi u podrumu zgrade, a Nijemci vode računa kad i koliko će grijati jer ne žele trošiti previše novca na to tijekom zime.

Rusija – 25 stupnjeva

Možda zvuči paradoksalno, ali stanovnici jedne od najhladnijih zemalja na svijetu obožavaju toplinu. Kad vani dođe mraz, u ruskim stanovima je ljeto i može se šetati u šorcu i majici kratkih rukava.

Mađarska – 19 stupnjeva

Mađari se griju na plin. Prosječni mjesečni račun za dvosoban stan je oko 60 eura. U starijim kućama i dalje imaju peći na drva.

Danska – 18 stupnjeva

Danci imaju centralno grijanje, ali je izuzetno skupo i može dostići i 4.000 eura godišnje. Zato u domovima uglavnom imaju kamine i koriste drvo za sezonu grijanja.

Italija – 17,2 stupnja

Grijanje u Italiji je slično kao u Španjolskoj – zime su tople, ali je u stanovima jako hladno jer je grijanje skupo. Talijani spavaju u toplim pidžamama i uključuju radijatore na kratko dok su kod kuće.

