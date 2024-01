Koliko čaša vode dnevno treba popiti ako se želite riješiti sala na trbuhu?

Podijeli :

Samo Paušer / Alamy / Alamy / Profimedia

Povećanje dnevnog unosa vode moglo bi pomoći u sagorijevanju sala na trbuhu i zaštititi naše vitalne organe, tvrde zdravstveni stručnjaci.

Gotovo svaka funkcija našeg tijela ovisi o vodi u nekom obliku, a dehidracija može uzrokovati prilično ozbiljne posljedice. Prema tome, nije iznenađujuće da unos vode također igra vitalnu ulogu i u mršavljenju.

Nadalje, kako prenosi Mirror, višak masnoće na trbuhu povezan je s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su problemi sa srcem i cirkulacijom, visoki krvni tlak i moždani udari, apneja tijekom spavanja, rak crijeva, inzulinska rezistencija i dijabetes tipa dva.

Nije ni kava ni čaj! Stomatolog upozorio koje popularno piće može oštetiti zube

No, ispijanje samo šest do osam čaša vode dnevno moglo bi vam pomoći u sagorijevanju sala na trbuhu, a ako uz to zamijenite zaslađena pića vodom, to bi moglo značajno utjecati na vašu težinu i cjelokupno zdravlje.

Nadalje, kroz dan ne morate konzumirati samo običnu vodu – možete piti i mlijeko s niskim udjelom masti i/ili pića s niskim udjelom šećera ili pića bez šećera, poput čaja ili kave.

Znakovi dehidracije vidljivi su u boji našeg urina. Taman urin s jakim mirisom jasan je znak dehidracije i može se koristiti kao dobar pokazatelj da trebamo više piti više tekućine.

Osim konzumacije dovoljno vode, u sagorijevanju sala na trbuhu može pomoći i dovoljan unos voća i povrća (najmanje pet porcija), kao i jaja, ribe, nezasićenih masti kao što je maslinovo ulje i mliječnih proizvoda ili napitaka od soje sa smanjenim udjelom masti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hrvat otišao kupiti automobil u Srbiju pa ostao iznenađen: “Ovo nisam doživio u svojoj zemlji” Mostovci optužuju: “Vujnovac se s Hrvatskom igra Monopolyja, to mu je omogućio Plenkovićev kadar”