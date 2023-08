Kuharica iz japanskog sela gdje mnogi dožive preko 100 godina otkrila što jedu

Podijeli :

Toplo, tropsko otočje Okinawa u Japanu dom su zapanjujućeg broja zdravih, sretnih i živahnih stogodišnjaka koji žive preko 100 godina.

“Ne postoji jedna namirnica koja je najbolja”, rekla je Buettneru Yukie Miyaguni, učiteljica kuhanja s Okinawe u nadolazećoj četverodijelnoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji ‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’.

Umjesto toga, jedinstveni pristup hrani s Okinawe datira stotinama godina unatrag, iz vremena kada je njihova skupina otoka bila dio kraljevstva Ryukyu, a hrana se smatrala lijekom, prenosi Insider.

Kuhari s Okinawe će vam najvjerojatnije reći da, za razliku od konvencionalne medicine, ne postoji jedinstveni tajni umak, niti jednostavna tableta za uzimanje. Umjesto toga, postoji najmanje sedam ključnih namirnica koje pomažu u promicanju zdravlja i dugovječnosti u japanskim suptropima.

Ljubičasti batat – glavna namirnica

U 1950-ima, kada je ostatak Japana preživljavao na prehrani od oko 50 posto riže, Okinavljani su dobivali 67% svojih dnevnih kalorija iz mršavog ljubičastog batata koji su zvali beni imo. Ovi “otporni na tajfune”, zdravi složeni ugljikohidrati puni su vlakana, kaže Buettner, i dolaze s više antioksidansa od borovnica.

Zeleno lišće duda

Miyaguni kaže da su listovi duda dobri za ublažavanje upale grla. Istraživanja pokazuju da lišće duda bogato hranjivim tvarima također može pomoći u borbi protiv upala i reguliranju šećera i kolesterola u krvi.

Juha od lignje

Ova slana juha sadrži enzime, aminokiseline i hormone koji mogu ojačati imunitet i poboljšati krvni tlak. Miyaguni kaže da je to dobar način za “detoksikaciju”.

Morska trava asa

Morske alge pune su hranjivih tvari, poput joda i antioksidansa koji održavaju naše stanice zdravima. Stanovnici Okinawe jedu ovu posebnu sortu kako bi se rashladili tijekom vrućih dana, kaže Miyaguni.

Pelin

Listovi ove biljke imaju gorak okus koji se dobro slaže sa svinjetinom i može pomoći probavi.

Goya

Ova japanska gorka tikva, koja se ponekad naziva i gorka dinja, jedno je od omiljenih povrća na Okinawi za ubacivanje u jela koja se prže na tavici. Goya je puna spojeva koji mogu pomoći u snižavanju šećera u krvi, što bi moglo objasniti zašto Okinavljani tradicionalno imaju niže stope dijabetesa od ostalih Japanaca.

Okinavski tofu

Kao i drugi tofui, ovo je hrana bogata sojom koja je dobra za srce i može pomoći u snižavanju kolesterola. No, okinavski tofu daje još više proteina i zdravih masnoća nego drugi jer se sojino zrno cijedi sirovo prije kuhanja umjesto poslije. Ovaj stil tofua zove se shima-dōfu, što znači “otočki tofu”, i vrlo je čvrst, jer se tradicionalno pravi s više slanog koagulansa nego tofu na kopnu.

Također, na njihovim tanjurima ima veoma malo mjesta za crveno meso ili prerađenu hranu. Umjesto toga, njihovi su tanjuri ispunjeni biljkama – hranom bogatom vlaknima i esencijalnim nutrijentima koja, osim što je ukusna, također štiti od kroničnih bolesti.

