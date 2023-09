Možete li imati seks svaki dan? Evo što liječnik kaže

Podijeli :

Unpslash

Je li svakodnevni seks cilj kojem bismo svi trebali težiti? Prema istraživanju i stručnjaku za mentalno zdravlje - ovisi.

Prosječna odrasla Amerikanka ima seks otprilike jednom tjedno, pokazalo je istraživanje iz 2020. objavljeno u časopisu JAMA Network Open. Drugo istraživanje sugerira da oko 4% nas ima seks svaki dan – ali ima li koristi od češćeg seksa?

Koliko često biste trebali imati seks?

“Odgovor je onoliko koliko ljudima odgovara”, kaže Michelle DiBlasi, voditeljica bolničke psihijatrije u Medicinskom centru Tufts. “Sigurno je imati seks svaki dan, čak i više puta dnevno. Ali također je u redu ne seksati se tako često.” Studije pokazuju da ljudi koji imaju seks svaki dan imaju istu razinu sreće kao ljudi koji imaju seks jednom tjedno ili manje, kaže ona.

Zapravo, istraživanje iz 2017. objavljeno u Archives of Sexual Behavior pokazalo je da 15% muškaraca i 26% žena te godine nije imalo seks te su izvijestili o sličnim razinama sreće kao i njihovi seksualno aktivni kolege. “Radi se zapravo o tome što ljudima odgovara.”

Što se događa kad se puno seksate?

Najveća korist iza čestog seksa je to što smanjuje razinu kortizola u vašem tijelu, kaže dr. DiBlasi. “Ovo je hormon koji se oslobađa kada ste pod stresom – tako da seks snižava stres u vašem tijelu kako biste se osjećali mirnije i može vam pomoći da bolje spavate noću.” Neposredno gledano, seks također oslobađa endorfine u vašem mozgu. Ovi hormoni sreće prirodni su tjelesni lijekovi protiv bolova i podizači raspoloženja, piše The Healthy.

Još jedna prednost redovitog spolnog odnosa je to što može ojačati vezu između vas i vašeg partnera. To je zato što naša tijela proizvode oksitocin kada imamo seks, hormon za koji se zna da nam pomaže da se povežemo s drugima. “I lijepo je u tome što nakon što se seksate – ili čak samo imate bliski fizički dodirivanje ili gušenje – da oksitocin može trajati u vašem tijelu do dva dana”, kaže dr. Diblasi.

Istraživanje objavljeno u Europskom časopisu za preventivnu kardiologiju 2022. kaže da seks također može dovesti do duljeg životnog vijeka. Studija je utvrdila da ljudi koji imaju seks najmanje jednom tjedno imaju 10 do 21% manji rizik od umiranja od srčanih bolesti, 44 do 49% pada smrtnosti od bolesti bez srca i 69% niže smrtnosti od raka.

Seksam li se prečesto?

Svakodnevni seks može biti zdrav za neke ljude, ali problematičan za druge, objašnjava dr. DiBlasi. Na primjer, ako ne želite imati seks, ali osjećate pritisak svog partnera, nećete uživati ​​u njegovim blagodatima – a to može negativno utjecati na vaše mentalno zdravlje i vezu.

Česti seks povećava rizik od nekih fizičkih problema, dodaje ona. “Možda ćete osjetiti pojačanu bol ili trljanje kože, a to može uzrokovati veće stope određenih infekcija poput infekcija mokraćnog sustava.”

U konačnici, prava količina seksa koju biste trebali imati svodi se na ono što je najudobnije — i zadovoljavajuće — za vas i vašeg partnera. “Najbolji način da razgovarate o međusobnim potrebama uvijek je biti iskren i transparentan”, kaže dr. DiBlasi. “Započnite razgovor dajući im do znanja da vam je to važno i da želite znati njihove osjećaje o tome, što im je najbolje i postići kompromis o tome što bi bilo najbolje u vašoj vezi.”

