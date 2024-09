Znanstvenici utvrdili koje su najbolje i najgore pjesme za slušanje tijekom intimnih odnosa

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Stručnjaci su proveli zanimljivo istraživanje kako bi utvrdili koje su najgore i najbolje pjesme za slušanje tijekom seksa.

Analizirali su trenutno popularne pop playliste na Spotifyju s ključnim riječima poput “romantika”, “seksi“, “senzualno” i “intimno” kako bi pronašli pjesme koje, prema znanosti, imaju idealan tempo za seks, a to je 119 BPM, prenosi Klix.ba.

Ironično, vrh liste najgorih pjesama za seks zauzeo je Jeremih s pjesmom “Birthday Sex”. Ona ima samo 60 BPM i pojavljuje se u 121 playlisti.

Pjesme koje su se također našle na ovoj listi su “I Wanna Be Yours” grupe Arctic Monkeys, “Get You” Daniela Caesara, “High For This” The Weeknda…

Rihanna također ima pjesme koje nisu prikladne ako se pokušavate zabaviti u krevetu, poput “Needed Me” i “Sex With Me”.

Istraživači su također analizirali Billboard Hot 100 listu kako bi pronašli koja je najbolja pjesma za seks. “Pour Me A Drink” Post Malonea i Blakea Sheltona proglašena je idealnom s 119 BPM.

Prijašnje istraživanje pokazalo je da biste trebali slušati hip hop ako želite duže izdržati u krevetu. Naime, ljudi koji slušaju ovaj žanr u prosjeku se seksaju 31,5 minuta. Iza njih su oni koji vole slušati elektronsku glazbu, a njihov seks prosječno traje 27,2 minute.

