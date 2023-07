Otkrivamo sedam japanskih tajni za bolji i sretniji život

Podijeli :

U suvremenom dobu, drevne japanske mudrosti shvaćaju se kao posebni stilovi života iz kojih možemo naučiti važne životne lekcije. Sljedeći japanski koncepti otkrivaju kako pronaći vlastitu svrhu, steći znanje i unaprijediti sve aspekte života kako bismo postali sretniji i uspješniji.

Kaizen

Kaizen, što u prijevodu znači “stalni napredak”, predstavlja srž ideje postizanja malih promjena tijekom vremena kako bismo poboljšali kvalitetu života i ostvarili ciljeve. Japanci vjeruju da čak i male promjene, kada se dosljedno primjenjuju, mogu biti od velike pomoći. Ideja je pokušati biti 1% bolji svakog dana. Ako možemo održavati te male promjene tijekom mjeseci, godina i desetljeća, tada ćemo biti sposobni ostvariti čak i ono što se čini nemogućim, piše The Art of Manliness.

Ikigai

Ikigai je japanski koncept koji se prevodi kao “razlog za postojanje”. Ova ideja naglašava usklađivanje strasti, vještina i svjetonazora s vlastitom svrhom života. Japanci vjeruju da je otkriti i slijediti vlastiti ikigai ključ za postizanje dugog i sretnog života.

Oubaitori

Filozofija Oubaitori predstavlja četiri različita drveta koja cvatu u Japanu u proljeće: trešnja, marelica, kruška i šljiva. Svako stablo cvjeta na svoj način, u svoje vrijeme, noseći jedinstveni cvijet i plod. Oubaitori kao koncept naglašava ideju zaobilaženja uspoređivanja s drugima i prihvaćanja vlastitog jedinstvenog životnog puta.

Wabi-Sabi

Wabi-Sabi je koncept koji govori o nesavršenosti i prolaznosti. Ono nas potiče da pronalazimo ljepotu u nesavršenom, nestalnom i nepotpunom. Ideja je da nedostaci ne umanjuju nužno nečiju vrijednost. Iako se wabi-sabi često primjenjuje na predmete, ima dublju rezonanciju u načinu na koji razmišljamo o svemu, uključujući i o sebi. Sasvim je prirodno težiti ekscelenciji i savršenstvu u životu, no konstantno teženje tome može nas zapravo spriječiti u napretku.

Hara Hachi Bu

Hara hachi, što znači “jedi dok ne budeš sit 80%” je koncept koji je nastao na otoku Okinawa, a ljudi ga koriste kao mantru kako bi izbjegli prejedanje i štetne posljedice koje to može donijeti. Mnogi problemi vezani uz prehranu i gojaznost mogli bi se riješiti kada bi ljudi jeli s većom intuicijom i pažnjom: ako bi usporili, uživali u hrani te jeli samo dok jedu (umjesto da istovremeno koriste telefone ili gledaju televiziju). Prestali bi jesti kada tijelo signalizira da su dovoljno nahranjeni. Za održavanje zdrave težine potrebno je ostaviti malo prostora u želucu – jesti do točke kada biste mogli pojesti još nekoliko zalogaja, ali to ne činite.

Shikata Ga Nai

Shikata ga nai je japanski koncept koji se prevodi kao “nema pomoći.” Ovaj koncept naglašava prihvaćanje stvari koje ne možemo promijeniti i u skladu je sa stoičkom filozofijom. Velik dio naše frustracije u životu proizlazi iz neslaganja između naših očekivanja i stvarnosti. Često želimo da stvari budu na određeni način, ali se suočavamo s činjenicom da su drugačije. Shikata ga nai služi kao podsjetnik da prihvatimo stvarnost takvu kakva jest i da krenemo naprijed. Prepoznavanjem onoga što ne možemo kontrolirati oslobađamo se tjeskobe i frustracije i usmjeravamo se na stvari koje možemo promijeniti i radimo na njihovom poboljšanju.

Shinrin-Yoku

“Shinrin-yoku,” poznat i kao “šumsko kupanje,” predstavlja drevnu japansku praksu uživanja u atmosferi šume kako biste dobili mnoge fizičke, mentalne i duhovne dobrobiti. Ova praksa ne podrazumijeva samo hodanje kroz šumu s ciljem da pređete određeni broj kilometara, već je usredotočena na doživljaj prirode svim svojim čulima. Shinrin-yoku prepoznaje da svaka vrsta prirode liječi tijelo i dušu, no što je priroda više divlja, njezin učinak oporavka je veći.

