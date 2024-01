Ova hrvatska cesta proglašena je najljepšom u Europi, ali i među najopasnijima je…

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Cestu od Senja do Karlobaga motoristi su proglasili najljepšom cestom Europe. Oštri zavoji i serpentine, ono što je generacijama bolna uspomena, njima je najveći gušt. Uzbudljiva i izazovna cesta s čak 32 crne točke ozbiljno konkurira najopasnijim cestama svijeta, piše HRT.

“To je najizazovnija cesta za sve motoriste, pogotovo one koji voze sportske motore. Činjenica je da se tu zbraja za koliko se dođe do Karlobaga, koji zavoj se kako može savladati. Nije to nešto za hvaliti se, no ljudi to vole, to je adrenalin”, ispričao je HRT-u motorist Jure Miškulin.

U prošlim vremenima, sa starim automobilima, magistralom se vozilo znatno sporije.

“Motoristi su i nekad mogli brzo voziti, no vožnja se uvelike promijenila jer je puno više prometa i veći je rizik. Nekad se moglo pogriješiti, uđeš prevelikom brzinom u zavoj, odeš na drugu stranu, ali sve je prošlo u redu jer nije bilo toliko prometa. Danas se greške ne praštaju, a svi znaju da mi ne možemo voziti 50 km/h koliko je ograničenje”, govori jedan motociklist.

