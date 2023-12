Ovo je najzdraviji alkohol za jetru

Podijeli :

Hepatolozi smatraju ne postoji nešto poput "zdravog" alkohola, ali odabir s njihovog popisa sigurnijih pića može vam pomoći da nanesete najmanju moguću štetu svom organizmu.

Alkohol je često središnje obilježje proslava i društvenih okupljanja, zahvaljujući svojoj sposobnosti da opusti razgovori, barem na trenutak, i pobudi vedro raspoloženje.

U siječnju 2023. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je izjavu u kojoj je naglasila da ne postoji sigurna razina konzumacije alkohola.

“Ne možemo govoriti o takozvanoj sigurnoj razini upotrebe alkohola. Nije važno koliko pijete – rizik za zdravlje onoga tko pije počinje od prve kapi bilo kojeg alkoholnog pića. Jedino što sa sigurnošću možemo reći je da što više pijete, to je štetnije – ili, drugim riječima, što manje pijete, to je sigurnije.”

Međutim, s obzirom na to da je alkohol ukorijenjen u tradiciji mnogih kultura i da povijest pokazuje da vjerojatno neće nestati, jedino je praktično razmotriti koji bi alkohol mogao biti najzdraviji.

Omar Moussa, gastroenterolog i hepatolog na klinici Mayo, ističe da je alkohol alkohol, bez obzira na njegov oblik. Bilo da se radi o 10 krigli piva, 5 čaša vina ili dvije žestice, piše The Healthy.

Iako niti jedan oblik alkohola nije doista “zdrav” u konvencionalnom smislu, dr. Moussa i neki kolege liječnici za jetru sugeriraju da, bez obzira jeste li ljubitelj vina, piva ili koktela, određene vrste alkohola mogu predstavljati manji rizik za vaše zdravlje ako se konzumiraju umjereno.

Najzdravije vino

Crveno vino često se smatra najzdravijim alkoholnim pićem, uglavnom zbog svojih antioksidativnih svojstava. Umjerena konzumacija crnog vina povezana je sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti jer antioksidansi iz crvenog grožđa, poput resveratrola, mogu pomoći u očuvanju krvnih žila u vašem srcu.

Međutim, upozorava Nancy Reau, hepatologinja sa Sveučilišta Rush, bitno je ovom izboru pristupiti svjesno i oprezno.

“Postoje mnoge studije koje pokazuju da bilo koji alkohol bilo koje vrste može povećati komplikacije povezane s jetrom”, napominje dr. Reau. Ona dodaje da bi antioksidansi u crnom vinu mogli pozitivno utjecati na zdravlje jetre za one sa zdravom jetrom, ali naglašava: “Umjerenost je vrlo važna. I dalje se morate pridržavati preporuka CDC-a za sigurnu konzumaciju alkohola.”

Kada birate crno vino, odabir suhe sorte može biti dobra strategija budući da “suho” znači manje slatko vino na ljestvici. To znači da unosite manje šećera i manje kalorija, što je bolje za vaš šećer u krvi, kvalitetan san, kožu i više.

Najzdravije pivo

Svijetlo pivo moglo bi biti privlačna opcija ako pazite na unos kalorija, ali ipak želite uživati ​​u pivu. Mike Sevilla, liječnik obiteljske medicine, napominje: “U općenitom smislu, zdravija piva su ona klasificirana kao svijetla piva, koja imaju niži udio kalorija i alkohola.”

Tipično, svijetla piva sadrže oko 4 do 5 posto alkohola po volumenu. Iako imaju manje kalorija, odgovorno uživanje u pivu ključno je – više porcija može nadoknaditi kalorijsku prednost, a da ne spominjemo utjecaj na spoznaju, prosuđivanje, kvalitetu sna i još mnogo toga.

Najzdravije žestoko piće

Kad su u pitanju alkoholna pića kao što su votka, gin, rum i tekila, dr. Sevilla predlaže da su ova bistra pića dobar izbor za one koji vode računa o svom unosu kalorija i ugljikohidrata. U svom čistom obliku, ova žestoka pića ne sadrže ugljikohidrate i općenito su nižekalorična od ostalih vrsta alkoholnih pića. To ih čini boljom opcijom za one koji žele uživati ​​u piću bez pretrpavanja kalorijama.

Međutim, ključni čimbenik koji treba uzeti u obzir kod žestokih pića su sokovi i sirupi, s kojima ih miješate jer mogu biti krcati kalorijama.

