Prekomjerna konzumacija vode može biti štetna za organizam, prepoznajte ova četiri simptoma

Često ćete čuti kako je potrebno svakodnevno konzumirati veće količine vode, ali zapravo prekomjerna hidratacija može uzrokovati simptome koji mogu biti poprilično štetni za organizam.

Ispijanje veće količine uglavnom će rezultirati češćih odlaskom na WC i neće vas tek tako dovesti u opasnost. Problem nastaje kada prekomjerni unos vode dođe u kombinaciji s gubitkom ključnih elektrolita, piše Klix.ba.

“Pijenje previše vode može rezultirati stanjem koje se naziva hiponatrijemija, što je opasan pad razine natrija u krvi”, kaže dijetetičarka Kristin Koskinen.

Natrij je važan elektrolit koji regulira gdje se voda distribuira po tijelu i koliko se šalje u mjehur.

Iako je relativno neuobičajeno doći do trovanja vodom, to se može dogoditi ako popijete više od onoga što vaše tijelo može izlučiti.

Situacije s hiponatrijemijom su rijetke, ali kada se dogode, to je obično kod aktivnih sportaša ili ljudi s određenim zdravstvenim problemima.

Scenarij opasan po život događa se tijekom ili nakon napadaja ekstremnog znojenja kada se neko hidrira običnom vodom umjesto kombinacijom vode i napitaka za nadoknadu elektrolita.

Iako je voda većinu vremena najbolji izbor, postoje prednosti konzumiranja sportskih napitaka koji sadrže elektrolite poput natrija i kalija kada uvjeti pridonose pretjeranom znojenju.

Trovanje vodom i hiponatrijemija nisu problemi oko kojih bi većina ljudi trebala brinuti kada je u pitanju dnevna hidratacija.

To je zato što će vas vaše tijelo prirodno potaknuti da usporite ili zaustavite unos vode izazivajući ove blage nuspojave.

Vaša mokraća je prilično čista

Boja vaše mokraće i koliko često odlazite na WC mogu biti dobar pokazatelj vašeg stanja hidracije. Boja urina obično varira od svijetle do gotovo prozirne zahvaljujući kombinaciji pigmenta urokroma i količine vode koju pijete.

Ako je vaša mokraća bistra, to može biti znak da pijete previše vode u kratkom vremenu ili da ukupno uzimate previše tekućina.

Često mokrite

Ako mokrite češće nego inače, to može značiti da pijete previše vode. Konzumacija kofeina i alkohola također može uzrokovati češće mokrenje. Koskinen navodi da u prosjeku, ljudi mokre šest do osam puta dnevno, iako je i do 10 puta dnevno unutar područja normalnog za one koji piju veće količine vode.

Osjećate nadutost ili mučninu

Bubrezi imaju ograničenja u pogledu količine vode koju mogu izlučiti odjednom, što je maksimalno 800 do 1.000 mililitara na sat. Sve što premašuje tu količinu zapravo natapa tijelo.

Kada se tijelo ne može riješiti viška vode, stanice nabubre kako bi je prihvatile. Kao rezultat toga, možete se osjećati naduto sve dok ne usporite unos vode kako bi vam bubrezi mogli nadoknaditi. Želudac pun vode mnogima uzrokuje i laganu mučninu.

Imate glavobolju

Razine natrija lagano se smanjuju kada tijelo postane natopljeno vodom, što uzrokuje oticanje stanica. Budući da je mozak zatvoren u lubanji, gotovo da nema mjesta za širenje stanica. To stvara pritisak, uzrokuje glavobolje, pa čak i maglu u mozgu.

Ne postoje točni podaci o tome koja razina natrija u krvi uzrokuje ove rane simptome.

