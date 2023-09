Radite li ove stvari? Često su to razlozi zbog kojih vaše dijete ima loše ocjene

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Svaki roditelj želi da njegovo dijete bude uspješno. Međutim, ponekad potpuno nesvjesno može doprinijeti tomu da dijete bude lošije u školi, odnosno da ima lošije ocjene, objašnjavaju psiholozi.

Kako donosi Asian Parent, postoji nekoliko stvari kojima roditelji sabotiraju uspjeh djeteta, i to često potpuno nesvjesno.

Mirosavljević: I djeca i učitelji shvatit će da je cjelodnevna škola bolja od standardne Stotine djece s poteškoćama svake godine kreće u školu bez pomoćnika

Imaju prevelika očekivanja

Iako je sasvim razumljivo da roditelji očekuju određene stvari od svoje djece, pretjerivanje s očekivanjima može napraviti više štete nego koristi, upozoravaju stručnjaci. U tom slučaju dijete može postati nesigurno, pogotovo ako dobiva negativne reakcije kada pogriješi ili u nečemu zakaže.

Manjak samopouzdanja dovodi do zatvaranja u sebe, ali i lošijih ocjena u školi, dodaju psiholozi.

S djetetom stalno pričaju o školi

Roditelji bi trebali shvatiti kako razgovor isključivo o školi i ocjenama ne vodi do veće motivacije i zainteresiranost za školu.

Psiholozi naglašavaju kako roditelji često kao da zaborave na to da imaju i drugih tema o kojima mogu razgovarati sa svojim djetetom, a pretjerana opterećenost informacijama pred polazak u školu pridonosi pojavi straha od nje, ali i nastanku anksioznosti.

Prisiljavaju dijete na učenje

Većina roditelja trebala bi već znati kako bilo kakvo prisiljavanje djeteta na nešto kod njega samo budi averziju i loše osjećaje. Ako roditelji dijete neprestano prisiljavaju na učenje, rješavanje domaće zadaće i sličnih obaveza kao da je sve to samo jedan zadatak o kojem mu ovisi život, dijete će s vremenom postati nezainteresirano, a javit će se i odbojnost prema školi, upozoravaju psiholozi.

Rješavaju domaću zadaću umjesto djeteta

Još jedna greška koju velik broj roditelja radi jest rješavanje domaće zadaće ili nekih drugih školskih zadataka umjesto djeteta.

Iako je razumljivo da će roditelji ponekad trebati uskočiti u pomoć svojim mališanima, ako se to događa prečesto ili u slučaju kada i sami mogu riješiti određeni problem, to može dovesti do nesamostalnosti, lijenosti, ali i nesigurnosti kod djeteta, piše Zadovoljna.rs.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.