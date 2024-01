Riječ koja provjereno ubija vezu

Podijeli :

Unsplash/Eric Ward

Veze su kompleksne, ali jedna jednostavna promjena potiče bolje razumijevanje i sklad u vezi, piše za Psychology Today psiholog i psihoterapeut David Altman.

“Tijekom mog rada kao psihoterapeut, uvijek me je iznenađivalo kako konstantni, mali zahtjevi koje jedan partner postavlja drugom dovode do izazivanja bijesa drugog partnera, čime se uništava veza. Ovi zahtjevi često proizlaze iz skrivenog, nesvjesnog scenarija pojedinca o tome kako bi se njihov partner trebao ponašati”, rekao je psihoterapeut David Altman.

Često to zvuči ovako: “Trebaš znati što želim.” “Trebaš znati što mislim”. “Trebaš to učiniti ovako.” “Nemoj to raditi.” No, psihoterapeut je sad došao do važnog zaključka: “Otkrio sam jednu riječ koja ubija veze.”

Da, to je riječ “treba” koja usmjerava vaša očekivanja o tome kako vjerujete da stvari trebaju izgledati, piše City Magazine. U jeziku kognitivno-bihevioralne terapije, imati čvrst set “treba” predstavlja kognitivnu distorziju ili grešku u razmišljanju. “Nemojte se obvezati na svoje ‘treba’. I, u nekim slučajevima, nemojte se obvezivati na tuđe ‘treba'”, rekao je psiholog David Altman.

Savršeni jedno za drugo: Ovo su najbolji parovi Zodijaka! Organizatorica vjenčanja otkrila za kojim stvarima parovi najviše žale

Kakav bi bio vaš život ako biste promijenili svoja očekivanja, smanjili ih ili čak prestali dopuštati da određuju vaše reakcije? Iza očekivanja može se kriti čvrsto “treba” vjerovanje ili pravilo o tome kako stvari trebaju izgledati u vašem životu i u odnosu s drugim ljudima.

A ipak, “treba” često čini život težim, tjerajući nas da oštro sudimo o drugima, a ne da razmišljamo dovoljno o svojim postupcima. Opuštanjem čvrstih očekivanja možete postati fleksibilniji, prilagodljiviji i početi prihvaćati ono što nije pod vašom kontrolom.

Iako određena vjerovanja mogu biti dio vašeg obiteljskog sustava i načina na koji ste odrastali, možete izabrati drugačiji život. Upotrebom svjesnosti, možete postati svjesniji svog “treba” i udaljiti se od njegovih štetnih efekata.

Evo efikasnog i jednostavnog vježbanja koje može vam može pomoći u tome.

Vježba svjesnosti za otpuštanje “treba” i očekivanja

Imenujte jedno očekivanje koje vas uznemirava. Možda vas uznemirava kada netko ne odgovara na vašu poruku odmah, ne kaže “oprosti” nakon što vas nehotice udari ili ne obavlja posao onako dobro kao vi? Ili možda postoji niz osobnih očekivanja, poput dobivanja najbolje ocjene na poslu. Lista je beskrajna.

Donesite odluku da otpustite svoje očekivanje na jedno popodne, jedan sat ili cijeli dan. Odlučite se za stav otvorenosti i prihvaćanja prema ovom očekivanju. Promatrajte to kao svoju želju umjesto, a ne kao nešto što se “treba”.

Zapitajte se: “Realno, što je najgore što se može dogoditi u narednih pet minuta ako ovo očekivanje nije ispunjeno?“

Reagirajte drugačije. Izaberite ponašanje koje vas izbacuje iz autopilota i omogućava vam da reagirate na fleksibilan i prilagodljiv način. Razmislite o jednoj koristi od opuštanja u vezi s vašim očekivanjima.

Zaključak

Za ovo “treba” koje ste naučili tijekom cijelog života trebat će vremena da se transformira. Budite blagi prema sebi. Dobra vijest? Svaki put kada primijetite i otpustite jedno očekivanje, oslobađate sebe tako što postajete prihvatljiviji i otvoreniji. Ova praksa, koja je izdvojena iz novog priručnika Davida Altmana “Jednostavna svjesna otpornost”, može se koristiti kada ste suviše strogi prema sebi, negativno brzo reagirate ili vam je potrebno emocionalno rashlađivanje”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.