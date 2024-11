Stručnjakinja podijelila trik za spavanje: “Nećete moći ostati budni”

Podijeli :

Za vrstu koja provede gotovo trećinu svog života drijemajući u krevetu, čini se da nismo baš dobri u tome kako zaspati. Bilo da nam mobiteli zuje na noćnom ormariću ili nam brige ne daju spavati, mnogi od nas ne mogu jednostavno odlutati u svijet snova.

Srećom, stručnjakinja za spavanje Heather Gordon, kako je mediji nazivaju, savjete za mirniju noć podijelila je na svom službenom TikTok profilu.

“Ovo sam naučila prije 20-ak godina. Moja djeca znaju kako se to radi, moj muž zna kako se to radi, svi znamo kako se to radi. Obično spavam cijelu noć svojom rutinom, ali se povremeno probudim usred noći. Jučer sam prekasno uzela suplemente pa sam morala ustati i otići na WC“, rekla je Heather i nastavila: “Svi smo to prošli, zar ne? Još je gore kada iz toplog kreveta morate ići u hladnu kupaonicu. A onda na povratku shvatite da ne više ne možete spavati. Što biste trebali učiniti?”

“Ovo morate raditi zatvorenih očiju, ali morat ću vam objasniti otvorenih jer će izgledati smiješno”, rekla je i dodala da uz ovu vježbu “nikada nije izdržala dva ciklusa, a da nije zaspala”.

Pogledat ćete gore, zatvorenih očiju. Tada ćete ovako gledati skroz dolje. Tada ćete pogledati skroz ulijevo, okrenuti oči u sredinu, pa udesno. Zatim ćete podići pogled i onda se okrenuti skroz u smjeru kazaljke na satu,” nastavila je Heather.

“Onda ćete okrenuti oči u suprotnom smjeru od ruku. I na kraju, spojite svoje oči u zajedničku točku”, rekla je na kraju Heather, obećavši da nitko tko primijeni njenu metodu neće moći ostati budan.

