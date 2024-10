Jeste li cinični ili lakovjerni? Evo što položaj u kojemu spavate otkriva o vama

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Većina ljudi tijekom spavanja mijenja položaj, no najčešće san započinju u istom, pa su istraživači nastojali otkriti postoji li veza između položaja spavanja i osobnosti.

Iako prizanju da su potrebne dodatne studije da se potvdi ova povezanost, neki istraživači smatraju da položaj spavanja može pružiti uvid u zdravlje i kvalitetu sna jer “ljudi često svjesno ili nesvjesno zauzimaju određene položaje spavanja kako bi ublažili neugodne simptome”, prenosi Mirror.

U 1970-ima, istraživač Samuel Dunkell sugerirao je da su oni koji zauzmu položaj fetusa, u kojemu je tijelo osobe položeno na bok s nogama i rukama savijenim prema prsima, skloniji biti “tjeskobniji i emotivniji”.

Kako zaspati za 10 minuta? Drži li vas hrana budnima noću?

One koji spavaju u polufetalnom položaju opisuje kao “dobro prilagođene”. Za one koji spavaju u stilu balvana, položeni na bok s relativno ispruženim rukama i nogama, znanstvenik za spavanje Chris Idzikowski tvrdi da su društvene osobe koje uživaju u interakciji s drugima. No, iako su to privlačne osobine, znanstvenik upozorava da bi ih ta otvorenost i spremnost na povjerenje mogli učiniti lakovjernima.

Ako zaspite u položaju koji izgleda kao da posežete za nečim s podignutim rukama ili nogama, Idzikowski kaže da ste vjerojatno “cinična i sumnjičava” osoba. Osobe koje spavaju na leđima s rukama uz tijelo opisuje kao “tihe i suzdržane”. No, dodaje da takve osobe imaju i visoke standarde.

Idzikowski navodi da osobe koje spavaju na leđima s rukama i nogama raširenim u stilu morske zvijezde dobro slušaju druge i brzo pomažu drugima. Oni koji spavaju u stilu tzv. slobodnog pada (položaj spavanja na trbuhu u kojem osoba leži na prednjem dijelu tijela s rukama omotanim oko jastuka) su društveni na granici s drskošću, navodi Idzikowski. Dodaje da takve osobe mogu uznemiriti kritike ili ekstremne situacije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Liječnica u Njemačkoj: Moja neto plaća je oko 6.800 eura, gotovo mi je neugodno zbog količine novca koju zarađujem Koliko kvasca ide na kilogram brašna? S ovom količinom uspijeva svako tijesto