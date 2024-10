Sanjate li u crno-bijeloj ili u živim bojama? Evo što znanost kaže o tome

Podijeli :

Je li istina da neki sanjaju u boji, a neki crno-bijelo? Iako se nekada vjerovali da većina ljudi sanja crno-bijelo, a da snove u boji imaju samo oni s psihološkim problemima, znanost je od tada raspršila ove mitove.

Iako crno-bijeli snovi nisu neuobičajeni, mnogo ljudi većinu vremena sanja u boji. Studija iz 2017. prijavila je da su sudionici istraživanja prijavili boje u gotovo 50 posto svojih snova, a crno-bijeli snovi prijavljeni su u samo 10 posto slučajeva. U oko 40 posto slučajeva, ispitanici se nisu mogli sjetiti je li u snu bilo boja.

Na sklonost sanjanju u sivim tonovima ili u boji može djelomično utjecati dob i vrijeme odrastanja. Istraživanja pokazuju da je sve do 1950-ih velika većina ispitanih ljudi samo povremeno, rijetko ili nikad sanjala u boji, što se u znanstvenoj zajednici u to vrijeme nazivalo “tehnikolornim” snovima. Čini se da se to promijenilo dolaskom TV-a u boji.

Studija iz 2008. pokazala je da su ljudi stariji od 55 godina – koji su možda odrasli bez TV-a u boji – izjavili da sanjaju u boji samo oko 34 posto vremena, dok su oni mlađi od 25 rekli da je to slučaj u oko 68 posto vremena. I starija i mlađa dobna skupina izvijestile su o sličnim rezultatima kada je riječ o nesjećanju boja u snovima, gotovo 18 posto odnosno 15 posto.

Nemogućnost pamćenja jesu li snovi u boji može značiti da naš um daje prioritet drugim aspektima naših snova. “To može biti stvar pažnje i pamćenja”, rekla je za The Washington Post Deirdre Barrett, psihologinja koja proučava snove na Medicinskom fakultetu na Harvardu i autorica knjige “The Committee of Sleep”.

Na primjer, Barrett kaže da se nakon večere u restoranu, gost vjerojatno neće sjetiti boje poslužiteljeve košulje. To ne znači da je košulji nedostajala boja, ali boja nije bila primijećena i pohranjena u pamćenje. Smatra se da su svjetovi spavanja i budnosti slični na taj način, rekla je.

Ovo može biti primjetnije kako starimo. Istraživači su 2011. objavili nalaze iz dva istraživanja, provedena u razmaku od 16 godina, koja pokazuju da je oko 80 posto sudionika mlađih od 30 godina prijavilo boje u svojim snovima, ali je broj pao na oko 20 posto do 60. godine.

Općenito, prisjećanje snova, uključujući razinu detalja, opada s godinama, rekao je Barrett.

Što još trebate znati?

Najčešće zabilježene boje u snovima su crna, bijela i crvena, koje se povezuju s ljubavlju, krvlju, mesom i vatrom, kaže je Kelly Bulkeley, istraživačica snova, autorica i osnivačica baze podataka o snovima “Sleep and Dream Database”. Barrett kaže da su neki ljudi prijavili da su vidjeli nerealne boje – poput ljudi s plavim rukama – ili boje koje ne postoje u budnom svijetu.

Boje često imaju značaj za sanjara, signaliziraju da je predmet u boji važan, objašnjava Barrett.

Boje mogu biti značajnije za neke ljude nego za druge. “Snovi su vrlo subjektivni i često odražavaju život onoga tko sanja i njihove svakodnevne interakcije”,objašnjava Eti Ben Simon, viši istraživač u Centru za znanost o ljudskom spavanju na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju. “Na primjer, ako netko radi kao slikar, boje u snovima mogu imati veće značenje u odnosu na nekoga tko je donekle ravnodušan prema bojama općenito.”

Mnogi ljudi sanja u boji, ali istraživanja sugeriraju da sanjanje u boji, kao i sposobnost pamćenja boja mogu varirati ovisno o dobi i vremenu odrastanja.

