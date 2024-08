Stogodišnjaci otkrivaju što jedu, a što nikad ne jedu

Podijeli :

Unsplash

Genetika je važna kada je u pitanju dugovječnost - ali ne umanjujte snagu zdravih navika. Studije pokazuju da bi zdrav stil života mogao ublažiti negativan utjecaj gena koji skraćuju život za čak 62 %.

Evo što je hrana koju neki 100-godišnjaci uvijek izbjegavaju, prenosi Bestlife.

Deborah

Deborah Szekely ima 102 godine i drži se uglavnom biljne prehrane. Povremeno uživa u ribi, ali ne u crvenom mesu. “Ja sam peskatarijanac. I zapravo sam imala sreću što nikada nisam jela meso zbog svojih roditelja,” rekla je za CNBC.

Elizabeth

Elizabeth Francis je sa 115 godina najstarija osoba u SAD-u. “To je jednostavno nevjerojatno”, rekla je njena unuka Ethel Harrison za TODAY. “Njezin je život u osnovi bio prilično jednostavan. Nije izlazila na zabave i takve stvari. Bila je više domaćica. Išla bi u crkvu.” Harrison kaže da Francis nikada nije pušila, pila alkohol i da je šetala svog psa u svojim 90-ima.

Lenora

Lenora ima 102 godine kaže da je mediteranska prehrana tajna dugog života. “Ljudi me pitaju čemu pripisujem svoju dugovječnost. Na prvom mjestu kažem da sve dugujem Bogu. Bog je bio dobar prema meni,” rekla je za Northwell Health. “Također mislim da mi je pomoglo maslinovo ulje i mediteranska prehrana jer sam talijanskog podrijetla. Imam neke susjede koji nikad ne jedu povrće, ali ja jedem zeleno povrće kao i sirovo povrće i salate.”

10 razloga zašto bi trudnice trebale jesti smokve

Bikram

Bikram Singh Grewal ima 100 godina te jede po pet vrsti voća i povrća svaki dan. “Vjerujem da kombinacija dobre prehrane, tjelovježbe i fiksnog rasporeda spavanja može pomoći svakome da doživi 100 godina”, rekao je za Washington Post.

Dorothy

Dorothy Flowers (108) svaki dan popije čašu šampanjca. “Dorothy voli društvo, pa će svaki dan sjediti s nama na recepciji”, kaže za The Independent Helene Ballinger, upraviteljica staračkog doma u kojem Dorothy živi. Njezina prava tajna dugovječnosti mora biti šampanjac. To je jedina stvar koju ikada vidimo da popije do kraja.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ugostitelj prijavljen jer je ilegalno zaposlio maloljetnika iz Srbije. I dječak zaradio prijavu Djeca dvostruko anksioznija nego prije pandemije: Razlozi su dublji nego što mnogi misle