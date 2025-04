Ovaj začin je “ubojica” za jetru: Svi koji ga često koriste, trebaju biti na oprezu

Podijeli :

Ovaj začin može imati potencijalno štetne učinke na zdravlje jetre.

Dok su različite kulture stoljećima pronalazile načine kako iskoristiti zdravstvene dobrobiti ovog začina, tek je relativno nedavno ušao u kuhinje ostatka svijeta.

Kurkuma je ukusan začin koji se koristi u mnogim vrstama curryja, juha i variva, čiliju, mesnim jelima pa čak iu modernim kavama, poput tzv. Golden lattea, poznatog i kao “zlatno mlijeko”. Koristi se tisućama godina u Indiji, zapadnoj Africi i Polineziji, a dio je i mnogih tradicionalnih kineskih lijekova za upale i probleme s krvnim žilama.

Dok su različite kulture stoljećima pronalazile načine kako iskoristiti zdravstvene dobrobiti ovog začina, kurkuma je tek relativno nedavno ušla u kuhinje ostatka svijeta. I dok su kurkuma i razni dodaci na bazi nje prepoznati kao uglavnom sigurni, nedavno izvješće tvrdi da ovaj začin može imati potencijalno štetne učinke na zdravlje jetre, piše Eat This, Eat That.

Osim u kuhanju, kurkuma se tradicionalno koristila u wellness kontekstu kao protuupalno sredstvo, a vjeruje se da ima antioksidativna svojstva, otuda popularnost zlatnih mliječnih lattes kava i dodataka prehrani na bazi kurkume. No osim žutih mrlja na rukama od ovog začina, o drugim negativnim učincima uzimanja kurkume nije se previše govorilo – sve do nedavno.

U znanstvenoj studiji objavljenoj 22. listopada u American Journal of Medicine, istraživači su analizirali korelaciju između unosa kurkume i rizika od oštećenja jetre.

Prema studiji, istraživači su pronašli ukupno 16 slučajeva oštećenja jetre povezanih s kurkumom među ljudima koji su sudjelovali u studiji od 2011. do 2022. Stupanj tih oštećenja navodno je bio u rasponu od umjerenih do teških, što je dovelo do pet hospitalizacija i čak jedne smrti zbog akutnog oštećenja jetre. Daljnja kemijska analiza potvrdila je da su tri od ovih pacijenata također konzumirala kurkumu u kombinaciji s crnim paprom, sastojkom koji mnogi stručnjaci savjetuju kombinirati s kurkumom jer pomaže tijelu da je učinkovitije probavi.

Iako se nalazi ove studije možda ne čine previše uvjerljivima, ne treba zanemariti povezanost između konzumacije kurkume i većeg rizika od oštećenja jetre. Ovo nije prva studija koja je pronašla takvu vezu.

Postojala su dva odvojena slučaja odraslih koji su imali oštećenje jetre uzrokovano liječenjem kurkumom, opisano 2021. u međunarodnom časopisu “Medical Case Reports Journal”. Iste godine u Toskani je uočeno još nekoliko slučajeva oštećenja jetre zbog konzumacije kurkume, prenosi Krstarica.

Ove studije i izvješća ne bi trebala nužno izazvati bilo kakvu trenutnu zabrinutost ili uzbunu, budući da je oštećenje jetre kao izravna posljedica konzumacije kurkume još uvijek vrlo rijetko. Međutim, ako vi ili netko koga poznajete često koristite kurkumu u prehrani ili suplementima, bilo bi mudro posavjetovati se s liječnikom ili dijetetičarom prije nego što svojoj kavi ili curryju dodate još jednu žlicu ovog začina.

