Svaki dom koji ima ovo privlači miševe i ostale štetočine kao magnet

Podijeli :

Unsplash/Ryan Stone

Odgađanje popravaka i loše održavanje životnog prostora i okoliša brzo postaju otvorena pozivnica za ulazak najrazličitijih nametnika.

Kad jednom dođu, potrebno je samo malo ‘hrane i vode‘ da ih uvjeri da ostanu, a ti glodavci ili insekti uzrokuju nesagledivu količinu štete i nevolja. Izbjegnite troškove i gnjavažu vezanu uz štetu od štetočina tako što ćete spriječiti da ona uopće nastane. Evo popisa što u vašem domu privlači najrazličitije štetočine.

Mokri podrum

Podrum koji prokišnjava više je od puke neugodnosti. Skupljena voda privlači sve vrste štetočina, uključujući bube, glodavce, zmije i druga neželjena stvorenja. Podrumska voda također povećava vlažnost što može dovesti do opasnih strukturnih oštećenja uzrokovanih termitima i gljivicama. Kako bi vaš podrum bio suh, provjerite nagib i oluke oko kuće kako biste bili sigurni da kišnica otječe dalje od temelja, a ne prema njemu. Svakako se pozabavite drugim potencijalnim izvorima curenja, uključujući prozore i pumpe za korito, jer se brzo pojave problemi.

Začepljeni kišni oluci

Začepljeni kišni oluci dopuštaju nakupljanje vlage u blizini krovne linije. Osim strukturalnih problema, začepljeni oluci predstavljaju izvor vode za razmnožavanje insekata i zmija. Spriječite nakupljanje stvorenja u vašim olucima tako što ćete ih očistiti u proljeće i nakon što lišće padne u jesen. Ugradnja štitnika za oluke također može pomoći.

Visoka vlažnost zraka

Dosadni insekti poput žohara vole vlažna mjesta. Cijevi koje cure, spori odvodi, pa čak i kupaonice s lošom ventilacijom idealni su uvjeti za njih. Brzo obavite popravke na ovim problematičnim područjima i razmislite o pokretanju odvlaživača zraka na tim područjima ili ćete se možda morati suočiti s nekim jezivim gmizavcima.

Otpad i recikliranje

Nije tajna da ostaci hrane u kantama za smeće privlače kukce i glodavce. Izbjegnite to pravilnim pakiranjem i zatvaranjem smeća i pravilnim skladištenjem. Obavezno isperite materijale koji se mogu reciklirati, kao i samu kantu za smeće.

Trebamo li prati ruke hladnom ili toplom vodom? Samo ovako možete uništiti sve bakterije Super trikovi s aluminijskom folijom: Za rublje, suđe, čišćenje

Loše održavan okoliš

Visoka trava i zaraslo grmlje pružaju utočište glodavcima, kukcima i drugim bićima koja nisu dobrodošla u kući. Iako ove životinje mogu slobodno šetati gdje žele, možete ih držati izvan kuće tako da redovito održavate travnjak i ne sadite grmlje i drveće u blizini same kuće.

Prljavi roštilj

Kuhanje i objedovanje na otvorenom privlači mrave, muhe i ose, ali masnoća i ostaci hrane koji ostanu na roštilju nakon kuhanja mogu donijeti još više štetnika, uključujući miševe i štakore. Kada piknik završi, ne zaboravite počistiti vanjski prostor za jelo i kuhanje.

Prljavo posuđe

Svaki sitni komadić hrane pozivnica je kukcima i glodavcima, a prljavo posuđe pravi je švedski stol za sve vrste nametnika. Zaštitite svoju kuhinju od nepozvanih gostiju svih vrsta pranjem suđa nakon svakog obroka. Obrišite pulte, ploče za kuhanje i sudopere.

Namirnice na kuhinjskim pultovima

Neke se namirnice bolje čuvaju izvan hladnjaka, ali loša vijest je da držanje zrelog voća na pultu može privući vinske mušice. Kako biste smanjili rizik od muha, ne dopustite da voće odstoji predugo prije nego što ga pojedete i bacite ostatke i kore nakon svakog obroka. Ako ne možete pojesti svoje svježe proizvode na vrijeme, razmislite o tome da ih zamrznete za upotrebu u smoothiejima ili pekarskim proizvodima, piše Espreso.

“Praznine, otvori i rupe” po kući

Miš treba vrlo mali otvor da uđe u vaš dom. Rupe ili praznine ispod vrata su lake ulazne točke. Pregledajte sporedni kolosijek na vašem domu najmanje dva puta godišnje.

Oštećenje krova

Vaše potkrovlje odlično je mjesto za podizanje obitelji—za vjeverice, šišmiše i miševe u susjedstvu. Životinje privlače toplina i zaštita koju pružaju naše kuće. Kako ulaze? Moguće ulazne točke uključuju rupe ili daske koje nedostaju, praznine, nezaštićene otvore i slično. Najbolji način da spriječite životinje vani je provjera tih područja svake godine i održavanje krova u dobrom stanju.

Zasloni za prozore

Mreže za prozore su izmišljene kako bi kukce spriječile ulazak u kuću, ali ako imaju rupe, ne mogu raditi svoj posao. Svake godine provjerite sve prozore i zaslone u kućanstvu te ih po potrebi popravite ili zamijenite.

Kućni ljubimci

Psi i mačke mogu se zaštititi od buha i krpelja preventivnim lijekovima ili ogrlicama, ali to ne znači da neće unijeti bube u kuću. Kućni ljubimci mogu biti inicijatori problema sa štetočinama. Pratite dolaske i odlaske svojih ljubimaca i provjerite ih kada uđu unutra kako biste neželjene goste zadržali pred vratima.

Svjetla na trijemu i izvan kuće

Tradicionalno svjetlo na trijemu ostavljeno upaljeno samo sat vremena nakon sumraka privlači tisuće insekata svih vrsta, a ako otvorite vrata, te se bube lako mogu useliti u kuću. Bolje rješenje je postaviti sigurnosnu rasvjetu osjetljivu na pokret, daleko od kuće. Svjetlo se uključuje kada je potrebno i ostaje isključeno ostatak vremena, potencijalno držeći nevolje i insekte podalje.

Pukotine temelja

Čak i najmanja pukotina lako može postati ulaz za insekte u vaš dom, a veće pukotine mogu čak pružiti dovoljno prostora za ulazak glodavaca. Pregledajte zidove svake godine i po potrebi ih popravite.

Otvorena garažna ili podrumska vrata

Garaže i podrume koristimo kao skladišne ​​prostore, radionice, ateljee i šupe, ali štetnici ih koriste kao topao i ugodan dom. Ovi neželjeni gosti često pronađu put unutra kada vlasnici svojih kuća ostave otvorena vrata satima. Ovi prostori izvrsne su ulazne točke za sve vrste stvorenja. Uvijek zatvorite garažna i podrumska vrata kada ne moraju biti otvorena.

Otvori za cijevi i kablove

U temeljima, zidovima i krovu svake kuće postoji mnogo malih otvora kroz koje prolaze razni vodovi – telefonski, kabelski, optički, klima uređaji i plin. Pregledajte i zatvorite ove rupe silikonskom brtvom kako biste uklonili ulazne točke za štetnike.

Nepokriveni dimnjaci

Miševi, vjeverice, ptice i druga stvorenja mogu lako ući u vaš dom kroz vaš dimnjak, pa ga svakako zatvorite kada nije u upotrebi. Postavite kapu za dimnjak prekrivenu mrežicom i pregledajte je svakog proljeća i jeseni kako biste bili sigurni da je na mjestu i da je netaknuta.

Nered

Neorganizirani nered teško se briše od prašine i stvara skrovišta za mala bića. Knjige i papiri nagomilani na stolu pozivnica su za razne sitne nametnike. Nasumične kutije sa stvarima na tavanu ili u podrumu pozivaju štakore i druge male životinje na gnijezdo. Držite papire uredno složene, redovito brišite prašinu i riješite se neiskorištenih predmeta.

Fantastičan način za brzinsko čišćenje zagorjelog dna pegle Evo kako možete napraviti eko sredstva za čišćenje i osvježavanje doma

Šteta od vode

Čak i nakon što popravite curenje, utjecaj štete od vode ne završava tu. Oslabljeni materijali postaju izvor hrane za termite i druge insekte koji se hrane i stvaraju truljenje. Popravite područja oštećena vodom odmah nakon otkrivanja kako biste otjerali ove male štetočine.

Drva za ogrjev

Složena drva za ogrjev privlače razne bube, pa čak mogu privući i glodavce. Kako biste to izbjegli, nikada ne skladištite drva za ogrjev u zatvorenom prostoru, čak ni na nekoliko sati. Drva za ogrjev najbolje je skladištiti na otvorenom.

Sjeme za ptice i hrana za kućne ljubimce

Hrana za kućne ljubimce i ptice može uzrokovati najezdu glodavaca u skladištima i prostorima za hranjenje. Miševi i štakori lako će nanjušiti loše spremljenu, prolivenu ili nepojedenu hranu ostavljenu u posudama za hranu. Kako biste to spriječili, čuvajte hranu za kućne ljubimce i sjeme za ptice u dobro zatvorenim spremnicima. Hranite kućne ljubimce u redovno vrijeme i ne ostavljajte hranu vani cijeli dan. Uklonite nepojedenu hranu kada prestanu jesti i odmah počistite prolivenu hranu. Hraniti ptice najmanje 50 metara od kuće i pomesti prosuto sjeme.

Sobne biljke

Sobne biljke “daju život” unutarnjem prostoru, ali nažalost mogu privući i razne štetnike. Mnoge sobne biljke privlače lisne uši, što se može činiti kao izolirani problem, ali lisne uši privlače mrave. To je zato što proizvode slatku tvar koju mravi vole. Ako primijetite mrave oko svojih sobnih biljaka, problem može biti u najezdi lisnih zlatica. Uklonite ih prskanjem biljaka otopinom jedne litre vode s nekoliko žličica sapuna ili upotrijebite prirodni insekticid.

Žarulje s hladnim tonovima

Znamo da mnoge kukce privlači svjetlost, ali ispada da su im određene nijanse spektra boja privlačnije od drugih. Mnogi kukci mogu vidjeti samo tri boje (ultraljubičastu, plavu i zelenu), zbog čega ih prirodno privlači hladno svjetlo. Mnoge LED žarulje emitiraju hladnu, bijelu svjetlost i treba ih izbjegavati ako su leteći insekti problem u vašem domu. Umjesto toga, odlučite se za bilo koju žarulju toplih tonova.

Prljava posteljina

Koliko god to bilo neugodno, svake noći dok spavamo se znojimo, izbacujemo tjelesne tekućine i gubimo male količine kože i kose. Te se tvari nakupljaju na našoj posteljini, što dovodi do razvoja bakterija, koje pak privlače kukce i štetočine. Kako bi se to spriječilo važno je redovito prati posteljinu. Preporuča se pranje posteljine jednom tjedno kako bi se izbjeglo nakupljanje klica i bakterija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.