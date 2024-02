Trik kojim možete oživjeti kućne biljke koje počinju venuti

Podijeli :

Unsplash/Vadim Kaipov

Sobne biljke uvijek su dobrodošli dodatak svakoj prostoriji, one pomažu oživjeti prostor, dodaju boju, pa čak i popravljaju vaše raspoloženje. Ali, kada naše biljke počnu umirati, to može biti obeshrabrujuće i možda ćete brzo pomisliti da je vaš fikus zaboravljeni slučaj. Srećom, stručnjaci za biljke imaju kreativne pristupe koje možete isprobati kako biste oživjeli svoje biljke, uključujući jednu taktiku na koju vjerojatno niste ni pomislili.

Čitajte dalje kako biste saznali koji uobičajeni uređaj može vašoj sobnoj biljci vratiti stari sjaj.

Vjerojatno kod kuće imate mnogo alata za očuvanje biljaka

Biljke mogu biti zahtijevati stalnu njegu, osobito kada počnu venuti. Ali, prije nego što krenete u lokalni vrtni centar, stručnjaci za biljke savjetuju da posegnete za određenim kućanskim proizvodima. Češnjak, primjerice, može pomoći u kontroli najezde štetočina, dok je Epsom sol korisna za liječenje žutog lišća i nedostatka magnezija. Sprej s vodikovim peroksidom predstavlja još jedan pouzdan pristup protiv truljenja korijena, ubijanja loših bakterija i oslobađanja kisika. A stavljanje spužve na dno vaše tegle također može staviti pod kontrolu trulo korijenje, piše Best Life.

Ali, ako nema znakova insekata i čini se da je korijenje dobro, vaša bi se biljka mogla suočiti s drugim problemom, a rješenje bi moglo biti jednostavno poput uključivanja pouzdanog uređaja.

Ove biljke koje treba orezati u veljači da bi se potaknuo rast cvijetova Ovo je jedina biljka koju nikada ne biste trebali čupati u svom vrtu

Vaša biljka bi se mogla početi sušiti zbog dehidracije

Baš kao i ljudi, sobne biljke trebaju ostati hidratizirane kako bi napredovale. Ako vašim biljkama nedostaje vode, to bi moglo dovesti do toga da klonu i izgube svoj sjaj. Kako bi se to spriječilo, stručnjaci za biljke preporučuju korištenje ovlaživača zraka kako bi se povećala količina vlage u zraku.

“Ovo je korisno jer biljke prirodno emitiraju vodenu paru”, kaže Stephen Webb, urednik i osnivač Garden’s Whispera. “Umjetnim povećanjem vlažnosti oko biljke, možete pomoći biljci da se dehidratizira i oporavi od sušnih uvjeta.”

Biljke tada mogu uzeti više vlage iz zraka, umjesto da je uzimaju uglavnom iz korijena, prema Masonu Robertsu, vlasniku web stranice Just Houseplants. “Ovo ne samo da pomaže vašoj biljci da napreduje, već će vam zapravo olakšati život kao vlasniku zbog rijeđeg zalijevanja”, kaže on.

Postoje određene biljke koje imaju koristi od ovog pristupa

Naravno, biljke koje zahtijevaju vlažniju atmosferu uživat će u dodatnom luksuzu ovlaživača.

“Kako biste svojim sobnim biljkama dali najbolje šanse za preživljavanje, želite za njih stvoriti okruženje koje je vrlo slično njihovom prirodnom okruženju”, kaže Jeremy Yamaguchi, izvršni direktor tvrtke Lawn Love. “Iako sve sobne biljke ne trebaju vlagu, one čija su izvorna okruženja u tropskoj ili prirodno vlažnoj klimi trebat će vlagu u zraku da bi napredovale.”

Prema Robertsu, zračne biljke, paprati, orhideje i filodendroni samo su neke od biljaka koje će cijeniti ovlaživač zraka – što je osobito korisno tijekom sušnijih zimskih mjeseci. S druge strane, nećete htjeti koristiti ovaj pristup za sukulente ili kaktuse, koji su navikli na “sušna područja”, kaže Webb.

Biljke i eterična ulja koja su najbolja za inhaliranje na starinski način Pampas trava: Uzgoj, održavanje i cijena biljke koja će uljepšati svako dvorište

“Ove su biljke prilagođene suhim uvjetima i patit će ako je zrak oko njih previše vlažan”, dodaje.

Mjere opreza kod korištenja ovlaživača zraka

Ako ste spremni izvaditi svoj ovlaživač zraka kako biste spasili svoje biljke koje venu, stručnjaci imaju nekoliko dodatnih riječi opreza. Održavanje uređaja čistim je ključno, kao i osiguravanje da u njemu nema mineralnih naslaga, kaže Webb. Osim toga, kada je riječ o vodi koju koristite, nemojte samo napuniti ovlaživač zraka vodom iz slavine.

“Također je ključno koristiti destiliranu vodu u ovlaživaču kako bi se izbjeglo daljnje opterećenje biljke vodom iz slavine koja može sadržavati klor ili druge kemikalije”, objašnjava Webb.

Ako ste označili ove okvire i želite isprobati svoj ovlaživač zraka, postavite uređaj blizu biljke, ali nemojte dopustiti da dodiruje lišće, napominje Webb. Također, pripazite da štedljivo koristite ovlaživač jer prevelika vlaga može dovesti do plijesni i gljivica, kaže Deepika Adhikari, konzultantica u The Nature Hero. Adhikari preporučuje korištenje ovlaživača zraka četiri do pet sati kako bi se izbjegle te izrasline i prekomjerno ovlaživanje prostorije. Poželjno je uključiti ovlaživač zraka sredinom poslijepodneva i isključiti ga prije večeri jer biljke ne mogu apsorbirati toliko vlage navečer, dodaje ona.

Ako je vaša sobna biljka bila previše zalivena, trebali biste isključiti ovlaživač zraka ili je jednostavno odmaknuti od njega, kaže Webb. Ako biljci lišće postaje žuto ili smeđe, znači da ste je previše zalili.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.