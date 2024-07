Vodoinstalater otkrio pogrešku zbog koje će nastati plijesan

Podijeli :

Postoji jedna uobičajena pogreška koju mnogi rade, a ne znaju da ona može rezultirati bujanjem plijesni i popravcima koji vas mogu koštati mnogo novaca, ali i zdravlja.

Koliko god svoju kupaonicu pokušavali održavati čistom, vrlo je česta pojava plijesni na zidovima i stropovima. To je često zbog vlažne i tople atmosfere ili nedostatka ventilacije.

Plijesan može biti vrlo opasna za vaše zdravlje ako ste joj predugo izloženi. Osim toga, rješavanje većih problema s plijesni može biti vrlo skupo ako morate pozvati stručnjake.

Sigurno ste barem jednom mokri ručnik samo ostavili na podu nakon tuširanja, ili ste ga samo ubacili u košaru nakon treninga, a on se nije osušio. Nepravilno pohranjeni mokri ručnici stvaraju više vlage u vašoj kupaonici, što dovodi do neugodnih mirisa, štetnih bakterija i na kraju do razvoja plijesni.

Peter Clayton iz tvrtke Trade Plumbing upozorio je da razvojem plijesni riskirate gubitak od 350 eura na rješavanje tog problema.

Problem je ako nemate ventilaciju u kupaonici, onda ti mokri ručnici ometaju protok zraka, čime se sprječava sušenje ručnika i oslobađanje viška vlage u zrak, piše Express, a prenosi 24sata.

Odvojite vrijeme svaki dan za njihovo pravilno sušenje i skladištenje jer inače riskirate razvoj plijesni koja može uzrokovati respiratorne i druge probleme sa zdravljem.

