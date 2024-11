Osam znakova da vjerojatno ne perete kosu dovoljno često

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Pranje kose može biti prava gnjavaža. Trebate skupiti energiju da se skinete, prođete kroz cijelu proceduru pranja (možda čak i dvostrukog pranja), ribanja, ispiranja, stavljanja regeneratora, i ponovnog ispiranja. A zatim tu je i rutina poslije tuširanja koja ponekad može potrajati satima.

No, ipak ne treba odgađati pranje kose, a u nastavku pročitajte koji to znakovi ukazuju na to da ne perete kosu dovljno često.

1. Izgled

Bilo da vam je vlasište prirodno suho ili masno, ono redovito proizvodi sebum. Kada kosu ne perete dovoljno često, dolazi do nakupljanja ulja, piše Real Simple.

Pranje kose bez šampona: Iskustva su različita, ali ističu se brojne prednosti

Ulje se može nakupiti, čineći kosu masnom i čak uzrokujući neugodan miris.

2. Upaljeno vlasište

Osim što nakupljanje ulja uzrokuje masni izgled, može učiniti da vlasište postane svrbežljivo, osjetljivo i upaljeno.

3. Prhut

Prhut se često pojavljuje uz svrbež i masnoću. Ako ne perete kosu redovito, sebum se može nakupljati na vlasištu i stvara okruženje pogodno za rast kvasaca.

To rezultira seboreičnim dermatitisom, koji obično nazivamo prhutom.

4. Uobičajeni problemi su gori

Nedovoljno pranje kose može pogoršati postojeće probleme s vlasištem ili ih potaknuti na razvoj.

5. Nakupljanje proizvoda

Kada se proizvodi za kosu ne isperu potpuno, mogu ostaviti ljepljive, nerastvorljive ostatke. Dakle, važno je dobro isprati šampon, regenerator, ali temeljito i redovno pranje kose bitno je i kako biste uklonili ostatke proizvoda koje koristite za stiliziranje, poput ulja za kosu, gelova, pjene…

6. Gubite više kose nego obično

Studija iz 2021. objavljena u časopisu Skin Appendage Discord otkrila je da niža učestalost pranja kose može povećati rizik od gubitka kose.

Frizeri otkrili kako prepoznati da je vrijeme za pranje kose

Smatra se da nakupljanje ulja, prljavštine, proizvoda i zagađivača može doprinijeti upali, što onda doprinosi gubitku kose.

7. Kosa izgleda spljošteno

Kada se nakupljaju proizvodi za stiliziranje i ulja, kosa prirodno izgleda spljošteno i teže.

8. Ne osjećate se najbolje

Samopouzdanje možda ne izgleda kao znak da ne perete kosu dovoljno često, ali ne treba zanemariti ovaj aspekt.

Nedovoljno pranje kose može uzrokovati neugodne mirise i opći nedostatak čistoće, što može negativno utjecati na način na koji pojedinci percipiraju sebe i kako ih drugi percipiraju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.