Želite psa koji se ne linja? Možda vam se svidi jedan od ovih osam

Podijeli :

Pexels

Ako ste alergični na pse, onda su vam ponzati simptomi svrbeža kože, suzne oči, a možda čak i stezanje u grlu. Uglavnom je to samo umjerena nelagoda, ali alergije na pse također mogu biti teške.

Gdje god da se nalazite u spektru alergije na pse, možda biste trebali pogledati pse koji se ne linjaju.

Znate li zašto psi love svoj rep? Zašto vas psi ližu i što to znači?

1) Shih Tzu

Ovi mali psi obično narastu do oko 25 centimetara i teže četiri do sedam kilograma. I samo zato što se ne linjaju ne znači da nemaju istaknute frizure: Shih Tzu je poznat po svojoj raskošnoj dvostrukoj dlaci koja je često stilizirana dugačka. Ovaj kraljevski pas izvorno je uzgajan kao grijač krila za kinesku monarhiju i donosi isti osjećaj odanosti prema svojim modernim vlasnicima, jer su nježni, odani i sjajni s djecom, piše Best Life.

2) Škotski terijer

Škotski terijer je pas koji se slabo linja sa žilavom dlakom i mekom poddlakom. Idealno bi bilo da se njeguju jednom mjesečno, iako ih možete četkati i češljati jednom tjedno kako bi im dlaka ostala netaknuta.

Poput mnogih terijera, ovi su tipovi uzgajani za lov na štakore, lisice i slično u škotskom gorju. Međutim, savršeno su zadovoljni s nekoliko šetnji dnevno i odgovarajućim vremenom za igru, što ih čini izvrsnim psima za stanove i male kuće.

3) Bolonjezer

S pahuljastom, potpuno bijelom dlakom, ovi psi koji se ne linjaju izgledaju poput malih pamučnih loptica! Bolonjezer obično teži manje od pet kilograma i visok je do 30 centimetara. Uzgajani su u Bologni u Italiji i često su bili društvo plemstvu tijekom renesanse.

Oni su mirna pasmina i igrat će se samo kada se družite s njima, što ih čini dobrima za život u malom prostoru. Samo imajte na umu da mogu biti prilično zabrinuti, pa ne bi bilo najbolje ostaviti ih kod kuće cijeli radni dan.

4) Irski plavi terijer

Morat ćete četkati i češljati ove terijere barem jednom tjedno kako biste spriječili matiranje, ali zauzvrat se ne linjaju. To je jedna od najvećih pasmina terijera, visoka oko 50 centimetara i teška između 15 i 18 kilograma. Vole se družiti sa svojim vlasnicima, bilo da vrijeme provode na kauču ili odlaze u šetnju ili trčanje.

5) Portugalski vodeni pas

Ovi psi su bili vjerni pratitelji portugalskih ribara, lovili su ribu u mreže i prenosili poruke između brodova i obale. Zbog toga su provodili puno vremena u vodi — a to se vidi i na njihovim kaputima! Portugalski vodeni pas može se pohvaliti gustom, čvrsto uvijenom dlakom koja je hipoalergena, ali također zahtijeva često njegovanje.

Oni su prijateljski raspoloženi, pametni i izvrsni u obuci. Zabavna činjenica: dva psa bivšeg predsjednika Barracka Obame, Bo i Sunny, bili su portugalski vodeni psi.

6) Basenji

Basenji je član skupine goniča koji stoji je visok oko 43 centimetara i teži okoinča u ramenu i teži oko 10 kilograma. Imaju šiljaste, izražajna licia i čvrsto zavijene repove. Linjaju malu količinu dlake, koja je kratka i sjajna.

Ovi psi su uzgajani da trče eksplozivnom brzinom i skaču okomito u zrak kako bi izviđali plijen. Možda su čak i jedna od najstarijih pasmina.

7) Bokser

Ovo je jedna od najpopularnijih pasmina pasa i to s dobrim razlogom. Pametni su, hrabri i privrženi – dobitna trifekta.

Bokseri mogu biti visoki do 65 centimetara i težiti do 36 kilograma. Imaju kratku, glatku dlaku koja ne zahtijeva puno održavanja i vrlo se malo linja. Ova pasmina je član radne skupine i koristila se za lov na veliku divljač i, manje srećom, za borbe pasa i lov na bikove.

8) Maltezer

Niži su od 25 centimetara i teže manje od pet kilograma i često ih se viđa s mašnama u dugoj i raspuštenoj ‘kosi’. Morat ćete često češljati i četkati njihovu dlaku kako biste spriječili zapetljavanje i matiranje, ali oni se slabo linjaju.

Što se tiče temperamenta, maltezeri su ultimativni psi za krilo, rado se igraju kad želite, ali i opuštaju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Olujić o Milanovićevoj kandidaturi: Ustavni sud je pogriješio u jednoj stvari Uskoro počinje službena izborna kampanja. Ovih 10 događaja obilježilo je pretkampanju