Mjesečno plaća 1140 eura za ovaj mikrostan: Vaš je ormar možda veći od njega

Podijeli :

realboyclub / Tik Tok / Screenshot

Cijene najma konstantno rastu gotovo svugdje u svijetu. Ipak, veliki broj ljudi prisiljen je iz različitih razloga ostati živjeti u gradovima pa se snalaze.

New York je poznat po vrlo malim stanovima za koje stanari plaćaju nevjerojatne iznose.

Quincy Weirts (@realboyclub) na TikToku je objavio snimke stana na kojemu živi u Velikoj jabuci. Za stan koji je zaista vrlo, vrlo malen, mjesečno izdvaja oko 1140 eura. Iako biste za ovu cijenu očekivali barem nešto više od osnovnih potrepština, ovdje to nije slučaj. Stan ima minijaturnu kupaonicu, istu takvu ili, ako je to moguće, još manju kuhinju i dvosjed koji služi kao krevet. Tu je i ormar koji je, kako kaže stanar ovog mikrostana, sasvim dovoljan za njegove stvari. U cijenu stana uključeni su struja, voda i grijanje i on tvrdi da je ovo – savršen prostor.

Da zaista smatra kako ima sasvim dovoljno prostora dokazuje i činjenica da s njim u ovom stanu živi i – pas. Zabrinutim pratiteljima je poručio da se za psa ne treba brinuti jer ide u sasvim dovoljno šetnji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.