Na dnu oceana se nalazi polje ogromnih misterioznih rupa. Znanstvenici imaju objašnjenje

Na dnu oceana uz obalu Big Sura u Kaliforniji smješten je podvodni krajolik prošaran velikim rupama u mulju i pijesku. Znanstvenici s instituta Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) i Sveučilišta Stanford smatraju da su desetljećima nakon otkrića ovog neobičnog fenomena otkrili njegov pravi uzrok.

Naime, do sada se pretpostavljalo da ih tvore plinovi metana koji izlaze iz unutrašnjosti Zemlje i pritom “otpuhuju” sediment, piše Index.

Mada ovo objašnjenje vrijedi za neke podvodne špilje u drugim dijelovima svijeta, ovdje to nije slučaj zbog određenih geoloških karakteristika.

Uzrokuje ih sveprisutna sila?

Polje Sur Pockmark uz obalu Kalifornije najveće je te vrste u Sjevernoj Americi. Veliko je otprilike kao Los Angeles te se na njemu nalazi više od 5200 udubina, koje u prosjeku imaju promjer od 170 metara, a duboke su 5 metara.

Znanstvenici s MBARI-ja su tijekom nedavne ekspedicije na to područje poslali podvodnog robota koji nije pronašao previše dokaza o otvorima iz kojih izlazi metan.

Stručnjaci stoga smatraju da ove neobične rupe uzrokuje jedna sveprisutna sila – gravitacija.

Naime, polje s udubinama je smješteno na kontinentalnoj padini, a uzorci morskog dna koje je prikupio robot ukazuju na to da je niz ovu padinu tijekom posljednjih 280.000 godina povremeno “tekao” sediment.

Posljednji veliki tok sedimenta dogodio se prije 14.000 godina, vjerojatno zbog potresa ili urušavanja padine.

“Prikupili smo ogromnu količinu podataka”

Znanstvenici tvrde da takvi događaji mogu dovesti do erozije u središtu rupa pri čemu se stvara ovakvo neobično polje.

“Prikupili smo ogromnu količinu podataka s pomoću kojih smo uočili povezanost između udubina i gravitacijskih tokova sedimenta”, kazala je znanstvena tehničarka Eve Lundsten iz MBARI-ja.

“Nismo uspjeli utvrditi kako su ove rupe prvotno nastale, ali smo s MBARI-jevom naprednom podvodnom tehnologijom stekli novi uvid u to kako i zašto ove značajke postoje na morskom dnu stotinama tisuća godina”, dodala je.

Istraživanje naziva Pockmarks Offshore Big Sur, California Provide Evidence for Recurrent, Regional, and Unconfined Sediment Gravity Flows objavljeno je u časopisu Journal of Geophysical Research Earth Surface.

