Pet naizgled zdravih navika koje mogu poremetiti hormone i proces mršavljenja

Od jutarnje kave do intenzivnog vježbanja, neki od vaših životnih izbora mogli bi ozbiljno utjecati na vaše hormonsko zdravlje, upozoravaju stručnjaci.

Održavanje zdravog načina života i održavanje hormona pod kontrolom ključno je za opću dobrobit.

“Hormoni su glasnici tijela”, kaže britanska specijalistica za žensko zdravlje dr. Sarah Jenkins. “Oni međusobno komuniciraju kako sve kontrolirati, od plodnosti do težine, spavanja, menstrualnog ciklusa, apetita i gustoće kostiju kao i naše razine stresa i mentalnog zdravlja. U osnovi postoji hormon za sve što naše tijelo treba učiniti da bi preživjelo.”

Kada ključni hormoni poput kortizola, estrogena, progesterona, testosterona, melatonina i inzulina dođu u neravnotežu, to može dovesti do niza problema, poput debljanja, promjena raspoloženja, umora i reproduktivnih problema. Neki dokazi upućuju na to da čak i naši dobronamjerne “zdrave” navike mogu uzrokovati ove neravnoteže, prenosi Mirror.

1) Soja cappuccino

Zamjena mliječnih proizvoda sojinim mlijekom u kavi može se činiti zdravijim, ali može utjecati na vaše hormone. Dr. Jenkins je istaknula da zrno soje također poznato kao edamame sadrži bioaktivni spoj poznat kao fitoestrogen. “To može poremetiti vašu ravnotežu estrogena i metabolite ako se konzumira u velikim količinama. Biljna mlijeka često su krcata dodanim šećerom, što dovodi do skokova razine glukoze u krvi, što nije idealno za hormone ili naše tijelo općenito.”

2) Previše intenzivnih treninga

Intenzivni treninzi mogu biti korisni za tijelo, ali ako se pretjera, mogu naštetiti zdravlju hormona. Trenerica Chloe Thomas upozorava da previše HIIT-a (intervalni trening visokog intenziteta) bez odgovarajućeg oporavka može negativno utjecati na hormone i dovesti do kronično povišene razine kortizola.

Povišene razine kortizola tijekom duljeg razdoblja mogu oslabiti vaš imunološki sustav, čineći vas osjetljivijim na bolesti poput kašlja i prehlade. Također je primijećeno da pretjerani trening može oslabiti funkciju štitnjače. “To može dovesti do smanjene proizvodnje hormona štitnjače. Oni su ključni za metabolizam i regulaciju energije. Spori metabolizam otežava mršavljenje i održavanje razine energije.”

3) Zaslađivači

Ako ste odbacili šećer u korist zaslađivača, možda ipak niste svojim crijevima napravili uslugu.

Nove studije pokazuju da bi umjetni zaslađivači mogli imati negativne učinke na crijevni mikrobiom. Čak i skromne količine neotama, derivata aspartama, mogu poremetiti zdravlje crijeva.

4) Flaširana voda

Iako pijenje izvorske vode “flaširane na izvoru” može zvučati kao zdravija opcija u usporedbi s vodom iz slavine, Thomas upozorava da bi mikroplastika koja se nalazi u tim bocama mogla biti prijetnja našoj hormonalnoj ravnoteži.

“Kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava (EDC) kao što su bisfenol A (BPA), ftalati i drugi plastifikatori su kemikalije koje mogu ometati tjelesne hormone i nalaze se u mnogim bocama za vodu za jednokratnu upotrebu. EDC mogu ometati hormone štitnjače, utječući na metabolizam, rast i razvoj. Neke kemikalije u mikroplastici mogu oponašati estrogen, potencijalno remeteći reproduktivno zdravlje i povećavajući rizik od raka povezanih s hormonima, također mogu ometati metaboličke procese, što može dovesti do pretilosti i dijabetesa.”

Alternative kao što su nehrđajući čelik, staklo ili boce za višekratnu upotrebu bez BPA, ne samo da ćete smanjiti unos mikroplastike, već ćete i pozitivno doprinijeti očuvanju okoliša.

5) Ustajanje u pet ujutro

Iako biti ranoranilac i izvršavati zadatke u cik zore može biti korisno, postoje slučajevi kada ćete možda morati odbaciti tau naviku.

“Rano buđenje nakon kasne noći ili noći poremećenog sna možda neće biti toliko korisno”, upozorava dijetetičarka Jodie Relf. “Ključno je spavati između šest i osam sati svake noći za vaše cjelokupno zdravlje, ali posebno za održavanje hormonalne ravnoteže.

