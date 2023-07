Ove namirnice ne smiju dugo stajati u smočnici, neke od njih koristimo svaki dan

Podijeli :

Annie Spratt/Unsplash

Sigurno znate koju hranu nikako ne bi smjeli jesti nakon isteka roka trajanja, a ovo je lista namirnica koju ne biste smjeli dugo držati u smočnici.

Ponekad smo uvjereni da određene namirnice znamo čuvati, pa smo potpuno iznenađeni kada se pokvare, čak i ako im još nije istekao rok trajanja. Iako već znate koju hranu ne bi trebali jesti nakon isteka roka trajanja, poput mlijeka i sira, ne bi bilo iznenađujuće da niste malo razmislili o hrani koju držite u ostavi, piše “Taste of Home”. Pa da počnemo redom.

Kvinoja

Rok trajanja cijelih zrna kao što su kvinoja i spelta u velikoj mjeri ovisi od njihovog sadržaja masti. Toplina, zrak i vlaga su tri glavna neprijatelja cijelih žitarica jer ovi elementi mogu negativno utjecati na njihova zdrava ulja, što zauzvrat može dovesti do kvarenja. “Zrna uvijek trebaju izgledati i mirišu blago. Ako osjećate užegli miris, zrno se pokvarilo”, navodi Savjet za integralne žitarice, piše b92.

Evo što napraviti s jogurtom kojem istječe rok trajanja: “Ovo je spas za ljeto!” Za ovih deset stvari sigurno niste znali da imaju rok trajanja, neke su i opasne

Kurkuma

Vaši omiljeni mljeveni začini poput kurkume, paprike i muškatnog oraščića obično se pokvare tek nakon dvije do tri godine. Konzumiranje “starih” začina nije štetno po vaše zdravlje, ali vjerojatno više neće djelovati na okus vaših jela. Uradite brzi test mirisa i okusa da biste utvrdili je li vaš začin još uvijek svjež.

Prašak za pecivo

Za sastojke za pečenje vrijede ista pravila kao za mljevene začine. Vrećice praška za pecivo i sode bikarbone će vremenom izgubiti svoja svojstva te vam neće pomoći kod pripreme kolača. Možete ih testirati ovim jednostavnim znanstvenim eksperimentom u vašoj kuhinji: pomiješajte sodu bikarbonu s octom i praškom za pecivo s vrelom vodom. Ako se pjene i formiraju mjehuriće, to znači da su sastojci još dovoljno svježi za pečenje.

Orašasti plodovi i sjemenke

Oljušteni orašasti plodovi poput badema i kikirikija mogu se jesti u periodu od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Orašasti plodovi i sjemenke imaju tendenciju da imaju puno ulja, a to ulje će se pokvariti nakon nekoliko mjeseci u ostavi, rekao je Trig Siverson, kuhar i suosnivač Feel Good Foods. Znaci pokvarenih oraha ili sjemena su miris ili boja nalik na travu i tamni ili masni izgled. Za optimalnu svježinu i dugovječnost, stavite orašaste plodove i sjemenke u prozirnu vreću za zamrzavanje i stavite u frižider, gdje mogu biti i do godinu dana.

Slatkiši

“Ako postoje sigurnosni problemi sa slatkišima, to je obično pitanje kvalitete, a ne roka trajanja”, rekao je Fadi Aramouni, član Instituta za znanost o hrani. “Uopćeno govoreći, bomboni su veoma teško kvarljivi zbog malog sadržaja vlage, ali to ovisi od slatkiša”.

Ima li voda rok trajanja i koliko dugo je otvorena boca sigurna za piće? U čemu je razlika? Evo što znače oznake “najbolje upotrijebiti” i “rok trajanja”

Pivo

Čuvanje piva na sobnoj temperaturi nije nužno loše za vaše pivo, ali ga može brže pokvariti. Poslije otprilike četiri mjeseca, toplina, svijetlost i zrak mogu da prodru kroz čepove boca. “Skladištenje bez hlađenja ubrzava starenje i razvoj loših ukusa”, ​​kaže program Cicerone, obrazovna usluga za stručnjake za pivo. “Skladištenje u frižideru je najbolje za sva piva u svakom trenutku”, dodaju oni.

Čaj

Trebali bi potrošite svoje vrećice čaja u roku od godinu dana jer će ulja u čaju stariti i vašoj jutarnjoj šalici čaja davati loš ukus. Isto vrijedi i za kavu. Prema Isabel Maples, registriranom nutricionistici, najbolje je potrošiti kavu u roku od dva do četiri tjedna. Ljubitelji instant kave imaju malo više vremena: oko dva mjeseca.

Maslinovo ulje

Svjetlost i toplina nisu prijatelji maslinovog ulja. Ne bi se trebali razboliti od stare boce maslinovog ulja, ali otvorena boca ovog proizvoda poslije šest mjeseci može imati neugodan okus. Ako ne koristite često maslinovo ulje, kupite malu bočicu da biste je iskoristili prije nego što se okus pokvari.

Brašno od cijelog zrna

Većina ljudi čuva svoje brašno u ostavi, ali zapravo bi ga trebali čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču da bi duže ostalo svježe. Brašno od cijelog zrna traje do osam mjeseci u frižideru i do godinu dana u zamrzivaču. “Pšenično brašno od cijelog pšeničnog zrna prije će se pokvariti od bijelog brašna“, rekao je Maples. “To ne utječe na sigurnost hrane, ali utječe na kvalitetu i okus”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.