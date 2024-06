Prijeti li vam infarkt? Ove simptome začepljenih krvnih žila ne smijete ignorirati

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Kardiovaskularne bolesti su jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Ova kategorija uključuje veliki broj različitih bolesti i varijacija poremećaja, od kojih svaka uključuje poremećaj najmanje jedne vitalne funkcije srca, kao i distribuciju krvi i kisika u ostatak tijela.

Arterije koje nose krv kroz tijelo vremenom postaju ispunjene ljepljivim materijalom zvanim plak, koji se može sastojati od kolesterola, kalcija i fibrina. Začepljene arterije mogu se donekle ublažiti, ali može biti pravi izazov otkriti stanje na vrijeme.

“Složenost začepljenja arterija i srčanih bolesti je u tome što najčešće nema simptoma i to je njihova opasnost. Obično, kada se pojavi neki simptom, to je dramatičan i traumatičan događaj, kao što je srčani ili moždani udar. To je postepen proces, ne događa se sve odjednom, a kako je blokada spora, tako su i simptomi“, rekao je doktor Ian Smith za Parade.

Začepljenje arterija je najbolje spriječiti ako ljudi drže zdravu prehranu i dosta vježbaju, ali pošto se arterije počnu začepljivati već u dvadesetim godinama, prepoznavanje simptoma je ključno.

Simptomi začepljenih arterija

Smith i kardiovaskularni kirurg Jonathan Young izdvojili su neke od najčešćih znakova upozorenja začepljenih arterija u različitim fazama procesa.

Oko 80 tisuća Hrvata živi s posljedicama moždanog udara Bol u grudima nije uvijek infarkt, može biti znak ovih stanja

1. Pritisak i bol u grudima

Znak srčanog udara je jaka bol u grudima, ali blaga bol s pritiskom također može biti znak upozorenja. “Klasični znak koronarne arterijske bolesti je bol u grudima poput pritiska u sredini grudnog koša ili blago ulijevo, posebno dok ste aktivni“, rekao je dr. Young.

Bol izazvana začepljenim arterijama može se javiti i na nekoliko drugih mjesta – niz ruku (češće lijeva ruka) i u vratu gdje se arterija nalazi. Young je objasnio da je bol koja se javlja dok netko miruje više zabrinjavajuća nego kada netko doživi bol u grudima dok se napreže.

2. Kratkoća daha, ubrzan rad srca i lupanje srca

Ako imate poteškoća s disanjem tijekom vježbanja ili otežano disanje dok se odmarate, to također može biti znak začepljenih arterija.

“Zbog smanjenog dotoka krvi u srčani mišić zbog ove bolesti, srce može oslabiti i izazvati kratak dah jer se krv vraća u pluća, a krv bogata kisikom ne može efikasno ići prema naprijed“, rekao je dr Jang.

Nenormalan srčani ritam može nastati zbog nedostatka dovoljno kisika, što može dovesti do bržeg otkucaja srca. Ovi simptomi mogu biti i posljedica spazma koronarnih arterija, koji nastaje kada se arterija u srcu stisne i zatvori. Začepljene arterije mogu izazvati ova stanja.

3. Vrtoglavica, mučnina i peckanje u nogama i rukama

Vrtoglavica i mučnina također mogu biti pokazatelji srčanih oboljenja, iako ih žene doživljavaju češće od muškaraca. Vrtoglavica može nastati kao rezultat smanjenog protoka krvi.

“Zbog vrste živčanih završetaka unutar srca, blokirane arterije mogu stvoriti nejasne, generalizirane senzacije, a ne samo diskretne bolove u grudima. Pacijenti često opisuju pritisak, peckanje ili utrnulost u lijevoj strani grudnog koša, ali i duž vrata ili bilo koje ruke“, objasnio je dr. Young, a prenosi Krstarica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Uskoro na snagu stupa velika promjena za više od milijun građana. Jeste li se već javili banci? Ovu stvar odmah izbacite iz dvorišta, zmije ju obožavaju