Europska prijestolnica proglašena “gradom godine”: Ima sve što turisti žele

Neki su gradovi poznati po živahnoj kulturnoj sceni, dok su drugi poznati po noćnom životu; neki se mogu pohvaliti savršenom hranom, a drugi su dom prekrasnih ulica i četvrti.

Ipak, jedan grad, u kojem se sve događa, od kafića do noćnih klubova, koncerata do umjetnosti, upravo je magazin Food and Travel proglasio “gradom godine”.

U pitanju je Berlin

Raznovrsna ponuda

Časopis svake godine dodjeljuje ovu laskavu titulu gradu na temelju njegove kulturne i kulinarske raznolikosti, a njemačka prijestolnica pobijedila je Bordeaux, Cape Town, Dubrovnik, Gironu, Seul, Sydney, Tokyo i Zürich za titulu Grada grada Godina.

“Oduševljeni smo priznanjem koje je Berlin dobio. Ovo je dokaz da je hrana sada postala pravi razlog za putovanje”, rekao je Burkard Kicker, glasnogovornik posjeta Berlinu, prenosi The Berliner.

Nedavno je objavljeno da se unatoč nevjerojatnih 947 milijuna eura uloženih u berlinsku kulturnu scenu, svjetski poznata mjesta noćnog života u gradu još uvijek bore s promjenama nakon pandemije, a posljednja žrtva je kultni Watergate, berlinsko središte noćnog života.

Od neobičnih mjesta, odličnih barova, noćnih klubova i mjesta s glazbom uživo do mjesta za užinu, brojnih restorana, atrakcija i muzeja, njemačka prijestolnica ima apsolutno sve što možete poželjeti od gradskog odmora.

