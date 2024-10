Podijeli :

Dva legendarna tehno kluba u Berlinu su pred zatvaranjem: Je li smrt klupske scene na pomolu?

Legendarni klupski život Berlina ponovno se mijenja. Iako su neki klubovi procvjetali nakon dugih zatvaranja tijekom pandemije korone, visoka inflacija, rastuće stanarine i pad broja turista doveli su do kraćih redova ispred klubova u glavnom gradu Njemačke.

U 2018. godini poznati plesni klubovi u gradu ostvarili su prihod od 1,5 milijardi eura, a Njemačka je ove godine berlinski techno uvrstila na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine.

Ipak, “klubsterben” ili “klubovi na izdisaju” postaju sve prisutniji fenomen, jer nekoliko kultnih klubova zatvara svoja vrata, prenosi Deutsche Welle.

Watergate, pionirski elektronski plesni klub uz rijeku Spree otvoren 2002. godine, na Silvestrovo će se oprostiti od Berlina.

Vijest je šokirala klupsku scenu, nakon što je još jedan značajan klub, Wilde Renate, najavio da će se zatvoriti 2025. nakon što nije uspio dogovoriti novi najam.

Wilde Renate jedan je od klubova ugroženih zbog proširenja autoceste A100 kroz Berlin.

“Watergate”, koji je već dugo središte okupljanja svjetskih DJ-eva, više ne može priuštiti vrhunske talente. Također se bori da privuče “party manijake” koji su običavali hrliti na njegov vodeni plesni podij.

Klubovi gube na važnosti

“Dani kada je Berlin bio preplavljen posjetiteljima klubova su prošli. Barem za sada. Scena se bori za opstanak”, objavili su vlasnici u objavi na Instagramu.

Za odluku da ne produže ugovor o najmu djelomično su okrivili “financijski pritisak”, uzrokovan “visokim najamninama, ratom, inflacijom i sve većim troškovima”.

No, osnivači “Watergatea” ukazali su i na dublji problem: “Promjena u dinamici noćnog života sljedeće generacije klubova i pomak u važnosti klupske kulture općenito” bili su i razlog donošenja odluke o zatvaranju kluba.

Jedan od razloga za tako temeljnu promjenu je taj što se manji, neovisni berlinski klubovi više ne mogu natjecati s velikim festivalima koji privlače desetke tisuća mladih ljudi.

Zbog općih ekonomskih uvjeta klubovi bi mogli nestati na sličan način kao i tradicionalni berlinski pubovi, rekao je za Berliner Zeitung Ulrich Wombacher, suosnivač Watergatea.

Prema Berlinskoj udruzi hotela i restorana, nekada je bilo oko 20.000 lokalnih pubova, ali sada ih je ostalo samo oko 500. Za to su odgovorne vrtoglave najamnine ili raskidi ugovora.

“Ozloglašeni vlasnici”

“Wilde Renata”, smješten u bivšoj stambenoj zgradi s druge strane rijeke Spree, vjerojatno će se zatvoriti krajem 2025. zbog visokih najamnina i neproduljenja ugovora o najmu.

Vlasnici kažu da je njihov “ozloglašeni” stanodavac, graditelj Gijora Padovicz koji je kupio mnoge stambene blokove u središtu Berlina od 1990-ih, odbio suradnju unatoč “intenzivnim naporima da se pronađe rješenje za produženje ugovora ili alternativna rješenja”.

Padovicz je i vlasnik zgrade u kojoj se nalazi klub “Watergate” u Kreuzbergu, četvrti u kojoj se odvija ubrzani proces urbanizacije i modernizacije poznat kao “fast-gentrification”. Nakon što je Padovicz udvostručio stanarinu krajem 2010-ih, vlasnici Watergatea nisu željeli dizati cijene. Od tada su u financijskoj krizi.

Oko 43 posto vlasnika klubova u Berlinu pogođeno je rastućim najamninama, kaže Lutz Leichsenring, glasnogovornik Klupske komisije koja podupire klupsku kulturu u glavnom gradu. U članku za novine Tagespiegel, Leichsenring je naglasio potrebu reguliranja komercijalnih najamnina za kulturno značajna mjesta kao što su klubovi i dugoročnog jamstva pristupačnih najamnina.

To se jamstvo može ostvariti ako se berlinski klubovi priznaju kao dio UNESCO-ve svjetske baštine, a ne samo kao objekti “nematerijalne kulturne baštine” unutar Njemačke. To je nešto što podržava berlinski ministar kulture, Joe Cialo.

Transformacija klupske kulture

Još jedan razlog za izazovna vremena na berlinskoj klupskoj sceni je to što su mladi ljudi klupske dobi odrasli u eri ekonomske stagnacije i nisu mogli “izgraditi odnos s klupskom kulturom”, primjećuje Marcel Weber, predsjednik Klupske komisije Berlina. Međutim, smatra da berlinski klubovi još uvijek igraju “vitalnu ulogu u gradskom gospodarstvu i turizmu”.

Na primjer, “Rave the Planet”, najnovija inkarnacija poznatog techno street festivala “Love Parade”, brzo se razvija u veliki globalni događaj.

Prolazna klupska kultura, koja je nastala iz napuštenih prostora nekadašnjeg Istočnog Berlina, uvijek je bila u promjenama, dodaje Weber.

“Berlin je oduvijek bio grad promjena, a klupska scena se prilagođava tim promjenama.” Zato je ono što sada vidimo više transformacija nego pad.”

Priče o umiranju klubova u Berlinu nisu novost.

Svjetski poznati techno klub “Berghain” bio je pred zatvaranjem 2022. godine, ali i dalje opstaje. Za sada.

Drugi klubovi, poput Griessmühlea, postindustrijskog plesnog kompleksa na kanalu u Neuköllnu, iseljeni su 2019., ali su kasnije ponovno otvoreni kao RSO u bivšoj tvornici u udaljenom, ali brzo razvijajućem Schönweideu.

Novi klubovi također se otvaraju na mjestima gdje su stari zatvoreni, primijetio je Weber, uključujući Maaya Berlin, nekoć poznatu kao Haubentaucher – centar za glazbu, umjetnost i kulturu afričke i afro-dijaspore.

Dani klupske kulture

Pod motom “Beyond Tomorrow: Let’s Remain Hopeful in Chaos”, Komisija Berlinskog kluba organizirala je peto izdanje Dana klupske kulture od 3. do 10. listopada, na koji se prijavilo 185 klubova i kulturnih kolektiva za sredstva do 10.000 eura.

S događajima diljem grada, festival ima za cilj “prikazati berlinske klubove i kolektive kao mjesta snage, nade i razmišljanja u izazovnim vremenima”.

