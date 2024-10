Pruža li psilocibin stvarno dugoročno olakšanje od depresije?

Podijeli :

Psilocibin, psihodelična tvar koja se nalazi u "čarobnim" gljivama, obećavajući je novi tretman za psihijatrijske poremećaje, posebice depresiju, pokazalo je istraživanje.

Blagotvorni učinci psilocibina na raspoloženje i anksioznost su brzi i izraženi nakon samo jednog tretmana. Mala studija čak je sugerirala da te dobrobiti ostaju i nakon godinu dana.

Ali ono što je stvarno potrebno je usporedba dugoročnog učinka psilocibina s drugim tretmanom (antidepresiv) ili placebom. U idealnom slučaju, ni sudionici ni osoblje ne bi trebali znati tko je što dobio – to je poznato kao “dvostruko slijepo ispitivanje” i koristi se za uklanjanje pristranosti u studijama. Nedavno je prvi takav pokušaj sažet u objavljenom izvješću. Objavljeno je u 2021. nakon šestomjesečnog praćenja kratkog ispitivanja psilocibina.

Izvorna studija trajala je šest tjedana i uključivala je skupinu od 59 pacijenata s depresijom, koji su nasumično raspoređeni da primaju ili dvije doze psilocibina ili dnevni escitalopram, često propisivani antidepresiv. Nakon šest tjedana obje su skupine pokazale smanjene simptome depresije, bez razlike među skupinama.

Sada su prijavljeni rezultati nakon šest mjeseci. Nije utvrđeno da se simptomi depresije razlikuju između skupine koja je primala psilocibin i escitaloprama na kraju ovog razdoblja. Međutim, pronađene su neke razlike među skupinama, poput boljeg društvenog funkcioniranja i većeg smisla života kod pacijenata koji su primali psilocibin.

Socijalno funkcioniranje mjereno je pomoću upitnika u kojem sudionici mogu naznačiti koliko je njihovo mentalno zdravlje ometalo njihovu sposobnost da rade, upravljaju svojim domom, budu društveni i uživaju u hobijima. Čini se da psilocibin uglavnom poboljšava društveno funkcioniranje, ali ne i sposobnost rada.

Slično tome, “smisao života” također je mjeren upitnicima, gdje sudionici pokazuju koliko se slažu s izjavama poput: “Moj život ima jasnu svrhu” i “Otkrio sam zadovoljavajuću životnu svrhu”. Pacijenti koji su bili liječeni psilocibinom odgovorili su na ova pitanja pozitivnije od onih koji su bili liječeni escitalopramom.

Nedovoljno za izvođenje zaključaka

Bilo bi primamljivo zaključiti iz ove studije da psilocibin dugoročno djeluje jednako dobro kao i uobičajeno opisani antidepresivi. Nažalost, podaci iz ove studije nisu dovoljni da bi se izvukao takav zaključak. Potreban je puno veći uzorak sudionika, piše The Conversation.

Također, mnogi pacijenti (63 posto) imali su druge tretmane u tih šest mjeseci, poput psihoterapije, antidepresiva ili su koristili psihodelike. Zbog malog broja sudionika i dizajna studije, posebice jer potreba za alternativnim tretmanima nije bila dobro praćena, rezultati ove studije ne mogu se koristiti za donošenje čvrstih zaključaka o dugoročnom učinku psilocibina.

Međutim, ova studija je dobar primjer tendencije polja da se odmakne od promatranja samo kratkoročnih učinaka antidepresiva. Mnoge rane studije o psilocibinu usredotočile su se na prvih nekoliko tjedana nakon tretmana. Sve više studija sada prati pacijente mjesecima ili čak godinu dana nakon tretmana kako bi se vidjelo kako su prošli.

Praćenje trajanja učinka psilocibina tijekom najmanje 12 tjedana, ali u idealnom slučaju do godinu dana, također je naznačeno kao važno razmatranje za klinička istraživanja učinkovitosti psihodeličnih lijekova od strane US Food and Drug Administration. Europska agencija za lijekove tvrdi isto.

Dugoročni rezultati također će biti ključni u određivanju sigurnosti i isplativosti psilocibina, s obzirom na to da se liječenje mora provoditi u bolnici. To je sigurno skuplje od propisivanja antidepresiva koji se mogu uzimati kod kuće.

