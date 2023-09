Radite li ove greške dok punite mobitel? Tako mu uništavate bateriju

Podijeli :

Pitate se zašto vaša baterija na telefonu više ne traje kao nekad? Ako obratite pažnju, primijetit ćete da se baterija brže prazni kad ne koristite telefon. To je frustrirajuće, pogotovo ako pokušavate izdržati cijeli dan s jednim punjenjem!

Dobra vijest je da postoje jednostavni načini da se bolje brinete o svom telefonu i produžite njegov životni vijek. Liberty Title naveo je nekoliko grešaka koje možete napraviti prilikom punjenja telefona, koje mogu skratiti životni vijek vašeg pametnog telefona.

Ostavljate svoj pametni telefon uključen noću

Čuli ste za ljude koji ostavljaju svoje telefone uključene noću. Ovo je loša ideja. Ako telefon punite preko noći, baterija se može pregrijati i trajno oštetiti.

Kada je vaš telefon uključen i puni se, on crpi struju iz utičnice, koja je pretvara u električnu energiju za punjenje baterije. Ovaj proces stvara toplinu, a ako je vaš telefon u futroli ili na mekoj površini poput kreveta ili jastuka, ta toplina ne može “pobjeći”. To može uzrokovati pregrijavanje telefona i potencijalno oštećenje baterije.

Još jedan razlog da ne ostavljate svoj pametni telefon uključen noću je taj što može skratiti trajanje baterije. Kada svoj telefon punite preko noći, potpuno ga napunite, a to nije potrebno. Djelomično punjenje je sve što vam je potrebno da baterija bude zdrava, a njeno stalno punjenje do 100 posto može skratiti njezin životni vijek. Dakle, kako bi vaš telefon bio zdrav i kako biste izbjegli oštećenje baterije, ne ostavljajte ga na punjaču dok spavate.

Punite svoj telefon na ekstremnim temperaturama

Primamljivo je napuniti svoj telefon tijekom vrućeg ljetnog dana, ali time možete učiniti više štete nego koristi.

Ako živite na mjestu gdje se temperatura redovito penje do 90 stupnjeva (Fahrenheita) ili više, uložite u klima-uređaj kako biste zaštitili svoj telefon. Ako to nije moguće, barem ga ne ostavljajte da leži na suncu duže vrijeme tijekom dana.

S druge strane su niske temperature. Iako se može činiti da biste tako mogli dati dodatnu snagu vašoj bateriji, ekstremna hladnoća prazni baterije brže od normalnih temperatura. Dakle, iako se punjenje prije odlaska zimi može činiti kao dobra ideja, razmislite ponovo znači li to da ostavite svoj telefon vani satima. Ako morate nositi telefon sa sobom, držite ga u unutarnjem džepu gdje će toplina vašeg tijela spriječiti da se previše ohladi.

Ne koristite punjač koji dolazi s vašim telefonom

Možda mislite da ćete puniti svoj telefon putem USB priključka prijenosnog računala ili TV-a brže, ali neće. Punjač koji ste dobili s telefonom dizajniran je da najbolje radi s vašim telefonom, a korištenje bilo čega drugog može oštetiti bateriju. Ako vam je baterija oštećena, možda ćete imati problema s punjenjem ili održavanjem napunjene već napunjene baterije. Ovo su loše vijesti jer znate što se događa kada nam se telefoni isprazne!

Ako imate Apple iPhone, trebate koristiti punjač koji ste dobili s njim, a ne neki drugi USB kabel ili adapter. Možda mislite da to neće biti važno, ali jest. Korištenje pogrešnog punjača može oštetiti vašu bateriju i dovesti do toga da ne može držati napunjenost tako dugo. Osim toga, ako koristite nekvalitetniji ili oštećeni kabel za punjenje, to također može oštetiti vaš telefon.

Prečesto punite svoj pametni telefon

Baterija vašeg telefona ima vijek trajanja, kao i svaki drugi komad tehnologije. Što ga više punite, to će mu životni vijek biti kraći. Ali ima još toga. Što više punite bateriju telefona, brže će vam se isprazniti. Dakle, ako idete van na duže i trebate napuniti svoj telefon na 80 posto, samo naprijed i učinite to; ali ako je to kratko putovanje i sve što trebate je dodatnih 10 posto snage? Nemojte se truditi puniti dok se ne vratite.

Koristite svoj telefon dok ga punite

Nije preporučljivo koristiti telefon dok se puni, jer to može utjecati na proces punjenja i potencijalno oštetiti vaš telefon. Kada koristite svoj telefon tijekom punjenja, istovremeno koristite bateriju i punite je. To može opteretiti bateriju i skratiti joj životni vijek. Ukratko, najbolje je izbjegavati korištenje telefona dok se puni kako bi telefon bio u dobrom stanju.

Zaključak

Kao što vidite, lako je pogriješiti kada punite svoj telefon. Ali ako znate koje stvari trebate činiti i izbjegavate činiti one pogrešne, možete osigurati da će vaša baterija dugo trajati i pomoći vam da duže koristite mobitel. Dakle, sljedeći put kada budete trebali napuniti svoj uređaj, razmotrite ove savjete.

