Rihanna: “Ušuljat ću se na biralište i glasati s putovnicom svojeg sina”

AFP

Rihanna se našalila da će se "ušuljati na biralište" i glasati s putovnicom svojeg sina, potaknuvši Amerikance da glasaju na predsjedničkim izborima.

Zvijezde potiču na glasanje

Grammyjem nagrađena pjevačica, koja je rođena na Barbadosu i nije mijenjala državljanstvo, s američkim reperom Asapom Rockyjem ima dvogodišnjeg sina Rzu i 15-mjesečnog sina Riota Rosea.

Rihanna je na Instagramu objavila video na kojem gleda kroz prozor automobila, uz tekst: “Pokušavam se ušuljati na izbore s putovnicom svojeg sina”.

Tridesetšestogodišnja pjevačica koristila je hashtag #votecauseicant.

Pop megazvijezda Taylor Swift, koja je prethodno opisala sadašnju potpredsjednicu kao “mirnu ruku, darovitog vođu”, pozvala je američke građane da glasaju prije izbora.

Dok je pisala o svojim nastupima na američkoj turneji Eras Tour, 34-godišnjakinja je dodala: “I evo prijateljskog, ali iznimno važnog podsjetnika da su sutra izbori u SAD-u i vaša posljednja prilika da glasate”.

Taylor Swift nakon podrške Harris izgubila milijune slušatelja

U međuvremenu, frontmen Rolling Stonesa Mick Jagger rekao je da će njegova djeca glasati za Harris, u objavi na Instagramu objavljenoj prije utorka, dana glasanja.

Uz fotografije na kojima je sa šestero od osmero djece, 81-godišnji Jagger je napisao: “Ne zaboravite glasati – Jaggerova djeca glasaju za Kamalu”.

Na jednoj fotografiji Jagger je sa svoje četiri kćeri – Karis, Jade, Elizabeth i Georgia May – a na drugoj s dvojicom sinova Jamesom i Lucasom.

Rolling Stonesi su ranije kritizirali republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa zbog toga što je na svojim skupovima koristio njihove pjesme “You Can’t Always Get What You Want” i “Start Me Up”.

U međuvremenu, Harris je iskoristila moć zvijezda dok se u svom pokušaju za Bijelu kuću usredotočila na države presudne za ishod izbora. Na događajima njezine kampanje pojavili su se Eminem, Bruce Springsteen i Jennifer Lopez.

Pop superzvijezde, uključujući Taylor Swift i Madonnu, također su među onima koji su je podržali.

Posljednjeg vikenda prije dana izbora, Harris je svratila u Saturday Night Live u New Yorku gdje se pojavila kao svoja “zrcalna slika” uz glumicu Mayu Rudolph, koja ju je glumila u emisiji.

