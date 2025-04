Mirjana Rakić: “Zaprepaštena sam odnosom Ursule von der Leyen prema Vučiću”

Podijeli :

Gošća Novog dana N1 televizije bila je dugogodišnja novinarka i vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić. Govorila je ponajprije o situaciji u Srbiji nakon velikog skupa podrške Aleksandru Vučiću održanog proteklog vikenda u Beogradu i okončanog velikim vatrometom.

“Kad je bal onda je maskenbal. Tu je vatromet, petarde pucaju, oduševljenje mase… ali sve ostalo oko trga gdje su se okupili bilo je mračno”, ustvrdila je Rakić na početku.

Za Aleksandra Vučića rekla je da bi mogao reagirati nasiljem i poslati policiju, odnosno vojsku na ulice, ali se ne usudi sve dok sjedi na dvije stolice između EU i Rusije.

“Vučić ima oslonac u Orbanu”

“Zaprepaštena sam odnosom Ursule von der Leyen prema Vučiću. Da se barem reklo: čekajte, ako želite ući u Europsku uniju, onda to, to i to ne može uopće biti na vašem putu. Ali sve je prošlo glatko. Imam osjećaj da Vučić uvijek ide na ta neka izuzeća tipa “pa neće baš mene”. Tu ima oslonac gledajući u Viktora Orbana. Ako se Orban, koji sjedi za stolom u Bruxellesu, može tako ponašati, pa zašto ne bi i on mogao tako izmigoljiti? Nažalost, od čelnice iz Bruxellesa nisam više ni očekivala. Ona za masu drugih stvari kaže da treba pokazati čvrstu ruku, a ovdje ne pokazuje prema zemlji koja se kandidira da uđe u EU”, kazala je Rakić.

Dodala je da je tomu tako jer je Vučić, kao šef države, još uvijek taj sugovornik na kojeg EU morate ciljati i pokazivati mu prstom po svim člancima što mora učiniti.

“Sjetite se kad smo mi ulazili u EU, to se iščitavalo od A do Ž i sve se moralo provoditi. U čemu je sad razlika? Zašto se takav stav ne upotrijebi i na drugu stranu”, zapitala se.

“Najlakše je proizvesti vanjske neprijatelje”

Govoreći o Vučićevom insinuacijama da se u Srbiji pokušava provesti obojena revolucija, da se provode protjerivanja građana Hrvatske, ali i drugih država, Rakić je rekla kako je najlakše proizvesti vanjske neprijatelje.

“Sve dok se netko čvršće ne izjasni o tome što se događa u Srbiji, Vučić će raditi što je radio i do sada. Njemu su s te strane najbliži Hrvati pa ide protjerati svakoga tko na društvenim mrežama napiše podršku studentima.”

“Je li Dodik uopće toliko bitan?”

Da međunarodna zajednica ni sama ne zna što bi, Rakić je ustvrdila i za čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika.

“Ako je izdan nalog za njegovo privođenje u Sarajevo, onda bi zemlje međunarodne zajednice, gdje god se on nađe, trebale reagirati, uhapsiti ga i privesti. Ali to se ne događa. On ne priznaje Međunarodni sud pravde. Ma nemoj, molim te! A međunarodne snage su ti na terenu. Opet je tu bitna nesigurnost međunarodne zajednice koja ne zna koji bi idući korak trebala poduzeti. Treba pogledati koliko je Dodik uopće bitan u toj zemlji, osim što poziva da treba ići na promjenu Daytona. Po kojoj logici bi to trebalo učiniti ako to traži jedan Dodik?”

Hrvatska se pritom, dodala je, drži generalnog stava prema zapadnom Balkanu, da tamo trebaun vladati mir i suradnja. A budući da su i EU i NATO u BiH na terenu te dvije strukture trebale bi žešće reagirati na terenu, smatra.

Međunarodno pravo kao ‘švedski stol’

Međunarodno pravo danas Rakić je usporedila sa “švedskim stolom” s kojeg svatko uzima što hoće.

“A međunarodno je pravo postavljeno da bi štitilo sve zemlje. I da rješava i regulira njihove odnose koje se temelje na tom pravu. Ne možete proizvoljno ukidati neke dijelove tog prava, a neke prihvaćati. Vidjelo se kako se i Benjamin Netanyahu širokim osmjehom nasmijao na sud u Haagu. Vjerojatno i Putin isto”, kazala je.

“Trump misli da je ekonomski genij”

Govoreći o trgovinskom ratu SAD-a i Kine, Rakić smatra da Kina neće popustiti.

“Ti njegovi (Trumpovi) koji su ga podržavali, a već su izgubili s padom i rastom burze, sada su ga upozorili da im prijeti krah, da su u pitanju milijarde i da je u pitanju opstanak uopće. A što se tiče Kine, ona neće popustiti. Pa to je povijest Kine. Donald Trump mora biti svjestan te činjenice, da će Kina pronaći neka druga tržišta.”

Na pitanje tko su ti koji Trumpa savjetuju oko donošenja ekonomskih odluka, Rakić smatra da tih vjerojatno nema.

“Mislim da prije svega on sam donosi odluke jer smatra da je ekonomski genij. I da se ono što mu preko noći padne na pamet da realizirati”, zaključila je.

