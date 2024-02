Sedam mitova o hrani u koje trebate prestati vjerovati

Podijeli :

Čini se da većina ljudi danas ima čvrsto mišljenje o tome kako se treba hraniti, koja je dijeta najbolja ili što je zdravo, a što nije. Stvarnost je da tema prehrane ima mnogo nijansi. Ono što funkcionira za neke, ne funkcionira za druge. Usprkos tome, stručnjaci su složni oko toga da postoje mitovi i zablude o hrani koji su široko rasprostranjeni.

Stručnjaci su za Yahoo Life razotkrili sveprisutne mitove o prehrani koje bi željeli zauvijek srušiti.

Rubovi dućana

Trgovine mješovitom robom često se hvali zbog njihove ponude svježih proizvoda: Mesa, plodova mora, mliječnih i obogaćenih nemliječnih proizvoda.

Postoje ljudi koji su uvjereni da treba kupovati samo artikle koji se nalaze na rubovima dućana, a one u srednjim prolazima izbjegavati zbog prerađene hrane koja se u njima nalazi.

Ali Lauren Harris-Pincus, osnivačica NutritionStarringYou.com, kaže: “Središnji prolazi sadrže riznicu hranjive, bogate i kultivirane hrane uključujući smrznuto voće, povrće i plodove mora, konzervirani grah, voće i povrće, kao i sušeni grah, cjelovite žitarice, orašaste plodove, sjemenke i začine.”

Ona kaže da je ovo najštetniji mit jer uklanja ukusne, pristupačne i jednostavne izvore esencijalnih nutrijenata iz kolica za kupnju. Samo 1 od 10 Amerikanaca konzumira preporučenu količinu voća i povrća, a 95% ne zadovoljava preporučenu dnevnu količinu vlakana. Kako bi bolje zadovoljili prehrambene potrebe i imali dobro uravnoteženu prehranu, Harris-Pincus potiče kupnju u svim dijelovima supermarketa u kojima se nalazi visokokvalitetna cjelovita hrana u bilo kojem obliku.

Niskokalorično i s malo masnoća znači zdravije

“Odabir opcija s najnižim mogućim unosom kalorija obično će vas ostaviti gladnima i nezadovoljnima, zbog čega ćete se s vremenom prejedati”, kaže dijetetičarka Alyssa Pacheco. “Osim toga, neunošenje dovoljno kalorija može dugoročno imati negativan učinak jer može smanjiti brzinu metabolizma.”

Također je važno napomenuti da su visokokalorične namirnice poput orašastih plodova, avokada i ulja bogate hranjivim tvarima i zdrave. Kao i kod kalorija, malo masnoće nije bolje od punomasnog. Masti nam pomažu da se osjećamo siti, bolje apsorbiraju vitamine topive u mastima i daju okus. Catherine Karnatz, dijetetičarka i kreatorica Nutrition Education RD, upozorava da će mnogi proizvodi s niskim udjelom masti i bez masti, poput jogurta ili preljeva za salatu, često sadržavati puno dodanog šećera kako bi pokušali nadoknaditi okus koji je izgubljen smanjenjem ili uklanjanje sadržaja masti.

Umjesto da se fokusirate na niskokalorične i nemasne namirnice, stručnjaci pozivaju da unosite dovoljno kalorija i masnoća kako biste podržali zdravlje i ostali zadovoljni.

Prirodni šećeri su zdraviji od konzumnog šećera

Iako i med i javorov sirup imaju antioksidativna, antimikrobna i protuupalna svojstva, ne nude mnogo hranjivih vrijednosti i nisu nužno zdraviji od konzumnog šećera. To se također odnosi i na druge prirodne zaslađivače, kao što su šećer od datulja, nektar agave i sirup od smeđe riže.

“Na kraju dana vaše tijelo probavlja i gleda na svu tu hranu kao na šećer”, kaže Pacheco. Ono što je važno jest da prekomjerni unos šećera bilo koje vrste može dovesti do povećanog rizika od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, raka, metaboličkih poremećaja, depresije i kognitivnih oštećenja.

Pacheco kaže, da umjesto da naglašavate koju vrstu šećera osoba bira, trebate odabrati onaj koji preferirate i uživati u njemu umjereno.

Morska sol je zdravija od kuhinjske

Baš kao i kod šećera, morska sol i himalajska sol su u konačnici sol i sadrže oko 40 posto natrija, slično kuhinjskoj soli. Morska je sol minimalno obrađena i može sadržavati minerale u tragovima poput magnezija, kalcija i kalija, dok je kuhinjska sol više obrađena kako bi se uklonile nečistoće i obično je obogaćena jodom za zdravlje štitnjače. Uz dobro uravnoteženu prehranu, nema potrebe tražiti minerale iz morske soli.

Jaja su loša za vas i podižu kolesterol

Godinama su izvješća odvraćala ljude od jaja zbog visoke razine kolesterola.

Konzumacija šest do 12 jaja tjedno s planom zdrave prehrane općenito se smatra sigurnim.

Jaja su pristupačan protein visoke kvalitete, prepuna vitamina B, vitamina D i kolina. “Mogu biti dio zdrave prehrane i održavaju mišiće i opću dobrobit organizma, pomažu u zadovoljavanju dnevnih potreba za proteinima i svestrani su izvor proteina koji se može dodati mnogim različitim obrocima”, kaže Umo Callins, sportski dijetetičar i vlasnik Well Rooted Health and Nutrition.

Nemojte jesti nakon 18 sati

“Vaše tijelo nema unutarnji sat koji vašim stanicama viče: ‘Sada je 18 sati, vrijeme je da spremite ovu hranu za debljanje!’ Energija je energija bez obzira na to kada se troši”, govori Katie Schimmelpfenning, osnivačica Eat Swim Win.

Za one koji vježbaju do kasno, međuobrok nakon treninga i dalje je ključan za oporavak i rast mišića, napominje Schimmelpfenning. Ljudi koji rade noću trebaju jesti dok su budni. Mnoga istraživanja također pokazuju da kasno jedenje ne dovodi nužno do debljanja, već jedenje većih količina hrane navečer. Jesti više ranije tijekom dana može pomoći u kontroli gladi kasnije i spriječiti prejedanje.

Rhyan Geiger, dijetetičar i pisac, preporučuje da pogledamo naše cjelokupne prehrambene navike i poradimo na njima umjesto stvaranja proizvoljnog vremena prekida hranjenja. On preporučuje obrok ili međuobrok ako je osoba stvarno gladna, a ne ako joj je dosadno ili emocionalno jede. “Sve se svodi na vrstu hrane koju odaberete”, kaže Geiger za Yahoo Life. “Odlučiti se za svježe voće, povrće ili cjelovite žitarice mnogo je drugačije od opredjeljenja za kekse, bombone i slatkiše.”

Međutim, ako jedenje pred spavanje utječe na probavu, refluks ili san, razmislite o tome da posljednji obrok ili međuobrok pojedete dva do tri sata prije nego što legnete.

Kava je obrok

Mnogi ljudi ne mogu započeti dan bez šalice kave. Ali kava nikako nije zamjena za doručak ili bilo koji obrok. Šalica skuhane crne kave može biti bogata antioksidansima, ali ima samo oko pet kalorija i nema proteina, masti ili ugljikohidrata.

“Iako neka kava uključuje proteine i masti iz mlijeka, neće vas ostaviti sitim i punim energije na isti način na koji to čini konvencionalni doručak”, upozorava Patricia Kolesa, dijetetičarka i vlasnica Dietitian Dish.

Ona predlaže da uz kavu uključite brze opcije poput maslaca od kikirikija na smrznutim vaflima, grčkog jogurta s voćem ili tvrdo kuhanih jaja na tostu s avokadom kako biste dobro započeli jutro.

