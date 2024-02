Zdravo je donirati krv, evo zašto

Podijeli :

Sasvim sigurno imate prijatelja ili barem poznanika, možda i više njih, koji redovito doniraju krv. Darivanje krvi omogućuje mnoge medicinske postupke i tretmane i pomaže spasiti tisuće života svake godine.

“Davanjem krvi možete pomoći žrtvama nesreća, novopečenim majkama koje imaju krvarenje pri porodu, pacijentima s rakom, onima kojima su potrebne operacije i transplantacije te onima koji se liječe od kroničnih bolesti poput anemije srpastih stanica”, pojasnio je glasnogovornik američkog Crvenog križa za Yahoo Life.

Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu u Petrovoj kažu pojašnjavaju kako krv nije moguće proizvesti i da je jedini izvor ovog lijeka – čovjek. Da, krv je i lijek.

“U Republici Hrvatskoj tijekom jedne godine prikupi se oko 190.000 doza krvi. U jednom danu HZTM prikupi u prosjeku od 350 do 450 doza pune krvi, što zadovoljava potrebe za liječnje bolesnika s područja koja opskrbljujemo krvnim pripravcima. U Republici Hrvatskoj 84% darivatelja su muškarci, a 16% žene”, kažu iz Petrove.

Ono što neki ljudi možda ne shvaćaju jest da davanje krvi ne pomaže samo primateljima. “Davanje krvi pomaže u spašavanju života pacijenata kojima je potrebna medicinska skrb, ali ima i koristi za darivatelja”, kažu u Crvenom križu.

Evo nekoliko iznenađujućih načina na koje davanje krvi može pomoći vašem zdravlju.

Darivanje krvi omogućuje provjeru vaših vitalnih znakova

Kad se prijavite u centar za darivanje krvi, osoblje će najprije pregledati vaše vitalne znakove, krvni tlak i otkucaje srca, kako bi vidjeli ispunjavate li uvjete za darivanje krvi. Također će testirati vašu krv kako bi provjerili ima li anemije i nedostatka željeza, kao i zaraznih bolesti, poput hepatitisa i HIV-a.

Može sniziti krvni tlak i smanjiti rizik od srčanog udara

Hemoglobin je protein koji stvara koštana srž. Zadržan u crvenim krvnim stanicama, hemoglobin pomaže tim stanicama u prijenosu kisika iz pluća u tijelo kroz vaše arterije. Simptomi visokog ili niskog hemoglobina uključuju umor, vrtoglavicu ili otežano disanje.

Za osobe s visokim hemoglobinom, davanje krvi smanjuje viskoznost krvi – gustoću i ljepljivost krvi. Viskoznost krvi može doprinijeti nastanku krvnih ugrušaka, moždanih i srčanih udara.

Darivanje krvi može pomoći kod nekih nasljednih bolesti

Nasljedna hemokromatoza je poremećaj koji uzrokuje nakupljanje viška željeza u krvi. Za ljude koji pate od ovog stanja dobro je da daruju krv.

Jača mentalno zdravlje

Istraživanja pokazuju da pomaganje drugima, što uključuje i davanje krvi, može imati pozitivan učinak na mentalno zdravlje i dobrobit, uključujući i manje stresa i poboljšane raspoloženja i samopoštovanja.

Savjeti koje treba uzeti u obzir prije davanja krvi

Krv može darivati svaka zdrava osoba stara od 18 do 65 godina, koja ima više od 55 kilogana, navodi se na stranicama Zavoda za transfuzijsku medicinu. Muškarci mogu darivati krv svaka 3 mjeseca (do 7 dana ranije), a žene svaka 4 mjeseca (do 7 dana ranije).

Podatak o datumu prethodnog darivanja nalazi se u Vašoj Iskaznici darivatelja. Ako nemate Iskaznicu darivatelja taj podatak možete dobiti na broj telefona 01/4600-337.

Cijeli proces darivanja traje oko sat vremena, a stvarno vađenje krvi u prosjeku traje osam do 10 minuta.

Korisni savjeti

Prije davanja krvi slijedite ove savjete kako biste bili sigurni da će sve dobro proći:

Ako imate nizak nivo željeza, izbjegavajte kofein i jedite hranu bogatu željezom u tjednima prije donacije kako biste dobili dodatnu količinu željeza.

Pijte puno vode počevši dan prije.

Dobro se naspavajte noć prije.

Pojedite obrok prije odlaska na akciju davanja krvi.

Izbjegavajte alkohol i kofein prije i poslije davanja krvi.

Ako planirate vježbati, vježbajte prije termina – ne nakon – jer je uobičajeno osjećati vrtoglavicu i slabost nakon davanja krvi.

Želite darivati krv, ali niste sigurni kako ni gdje? Sve informacije pronađite na stranicama hrvatskog Zavoda za transfuzijsku medicinu.

