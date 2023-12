Članove ovog kultnog rock benda povezivalo se sa serijskim ubojstvima

Podijeli :

Jonathan Larsen/Diadem Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Bend Joy Division je od samog početka pratio niz kontroverzi, prvenstveno zbog izbora imena koje je preuzeto iz fiktivnog nacističkog koncentracijskog logora opisanog u knjizi "House of Dolls". No, dojam o tome da bend gaji simpatije prema nacizmu postao je izraženiji kada su odlučili postaviti člana Hitlerove mladeži na naslovnicu svog prvog EP-a "An Ideal For Living". Ipak, ovo nije bio jedini trenutak u kojem se bend našao u kontroverznim situacijama.

Vjerovali ili ne, nekoliko je članova ispitano dok je Yorkshire Ripper bio na slobodi.

Naravno, pravi krivac bio je Peter Sutcliffe, koji je tijekom nekoliko godina ubio 13 žena, često ciljajući na prostitutke. Potraga za Sutcliffeom bila je opsežna i nevjerojatno skupa te je ispitan velik broj muškaraca u sjevernoj Engleskoj.

Unatoč tome što je policija intervjuirala Sutcliffea u devet različitih prilika, uhvaćen je tek 1981.

Sutcliffe je bio zastrašujuća figura, mučio je i ranio mnogo više žena od 13 koje je uspješno ubio.

Operirao je u isto vrijeme dok su Joy Division gradili popularnost na post-punk sceni, a slučajno su se i neka Sutcliffeova ubojstva dogodila u neposrednoj blizini benda dok su bili na turneji po zemlji.

Tako su se basist Peter Hook i bubnjar Stephen Morris našli na udaru policije kada su njihovi automobili označeni kao “čudni”, prenosi Far Out Magazine.



Iako je par bio potpuno nevin, Morris je bio prestravljen da bi policija na neki način pogrešno osumnjičila njega da je ubojica.

Hook je rekao: “Steve je tih dana bio jako, jako nervozan, a kada ga je policija ispitivala, totalno se izgubio. Odveli su ga u policijsku postaju, a mama je morala doći i spasiti ga. Bilo je vrlo zastrašujuće, zapravo bi osumnjičene izravno pitali: “Jesi li ti Yorkshire Ripper?”

Par je pušten, a nekoliko godina kasnije, Sutcliffe je konačno uhvaćen. Ostatak života proveo je u zatvoru, a umro je 2020. u 74. godini života.

