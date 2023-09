Škugor: Hrvati su dovukli narodnjak u Hrvatsku, nisu Srbi

Podijeli :

Glazbeni menadžer i producent Zoran Škugor bio je gost Pressinga.

“Sve počinje od Dine Dvornika 1988. godine kad je uzletio njegov hit ‘Zašto praviš slona od mene’. Na njemu sam testirao može li taj tip glazbe proći kod naroda. Kad je počeo rat iz države su me pozvali te mi je rečeno da mora postojati zabava za narod. Rekli su mi da će zatvoriti sve sportske dvorane, i pretvoriti ih u izbjegličke centre. Netaknute će ostaviti dvorane u Puli, Varaždinu, Zagrebu i Rijeci – gradovima gdje nisu padale granate. Ja jako dobro poznajem klupsku glazbenu scenu jer sam počeo s radom kao DJ te sam im rekao da nam ostaju jedino prostori disco clubova”, rekao je glazbeni menadžer i producent Zoran Škugor.

Navodi da su u to vrijeme otpali hoteli gdje su se držale plesne večeri i sportske dvorane.

“Dance je nastao zbog rata jer su samo disco klubovi bili dostupni. DJ vrti Madonnu i Michaela Jacksona, nije bilo normalno da u pauzi sviraju Mišo Kovač ili Tereza Kesovija. Tad sam došao na ideju da se mora napraviti glazba koja će se obratiti mladima. Mislim da poslije mene, nakon što sam napravio novu generaciju glazbenika, nema toga koji može procijeniti tko je talent. Ja sam ulagao svojim novcem, napravio sam svoju diskografsku kuću da ne moram gubiti vrijeme u drugim diskografskim kućama”, kazao je Škugor i dodao: “Moja je filozofija bila takva da pjesma mora natjerati da te netko zove zbog koncerta, a ne da mi nudimo glazbenika. Kad napraviš hit, onda ti odlučuješ i oni tebe ganjaju. Koncetrirao sam se na pjesme i autorske timove, a menadžeri i autorske kuće se više ne fokusiraju na to da svatko obavlja u svojoj domeni ono što najbolje što zna.”

“Regionalni trap je balkanska verzija New Yorka, ali zvuči siromašno”

Škugor je rekao: “U dva albuma 1993. ET-a uloženo je 800 tisuća maraka. Ja sam za te novce u fondu za privatizaciju mogao uzeti dvije tvornice. Danas je bitnije biti u vrhu sustava nego pogoditi jednu pjesmu koja je blizu hita. Glazba koju danas mladi slušaju podsjeća na američku priču, to je de facto njujorška scena. Međutim, mnogi izvođači nisu pobjegli od narodnjaka, ali su u tekstu iznijeli probleme njihovog godišta. Hrvati su dovukli narodnjak u Srbiju, nisu ga dovukli Srbi. No, ovo je sad nadogradnja. Američki rap je naslijedio trap, a to je ulična tučnjava. Ovo je balkanska verzija New Yorka. No, ovo još siromašno zvuči u odnosu na Ameriku”.

Također, kazao je da nikad nije bilo ovoliko talenata kao u zadnjih 6,7 godina kao što ih je iznjedrio The Voice.

“Naopak je biznis, diskografske kuće žele da talent donese svoju snimku. Volio bih vidjeti Matiju Cveka da ide na turneju, koliko će se karata kupiti. U duetu s Eni Jurišić, ona je iznijela pjesmu. Problem je što diskografi ne bi uložili novac, a roditelji ga nemaju u 95 slučajeva. Vrti se novac u autorskim pravima. Jedno emitiranje na radiju Knin stoji kao 10 emitiranja na bivšem Narodnom radiju”, kazao je.

“Produkcija mora biti skupa, ne možemo proizvoditi fiću pa izvoziti BMW. Zato mi siromašno zvučimo. Mislim da se danas Dalmatinci moraju približiti talijanskoj glazbi, klape danas više nisu klape, oni danas imaju bendove uz sebe. U Hrvatskoj danas nitko nema svjetski zvuk”, zaključio je.

