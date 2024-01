Može li Hrvatska do dobrog rezultata na Eurosongu? Pogledajte što kažu kladionice

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Portal Eurovision World objavio je koeficijente kladionica prema kojima će pobjednici ovogodišnjeg Eurosonga biti Britanci, a Hrvatska se našla na nezavidnom mjestu.

Na ovogodišnji natječaj za Doru došlo je najviše prijava, njih 200-tinjak, a u finalnom odabiru sudjelovat će 24 izvođača: “A Tamburitza Lullaby” – Alen Đuras, “Babaroga” – Let 3, “Baby, Baby” – Noelle, “Can We Talk” – Boris Štok, “Dijamanti” – Natalie Balmix, “Do mjeseca” – Pavel, “Gasoline” – Marcela, “How Do You Love Me” – Erna, “Lying Eyes” – Vinko, “More”– Lana Mandarić, “Nebo plače” – James Night, “Ne plačem zbog nje” – Saša Lozar, “Nepobjediva” – Barbara Munjas, “Ne vjerujem ti” – Lara Demarin, “Od kad te sanjam” – The Splitters, “One Day” – Misha, “Pametnom dosta” – ET, “Plavi leptir”– Lu Dedić, “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna, “Slatke suze, gorka ljubav” – Vatra, “Sretnih dana dat’ će Bog” – Stefany Žužić, “Tišine” – Eugen, “Vodu piti trizan biti” – Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin, “Voljena ženo” – Damir Kedžo.

Ali unatoč velikom odazivu i nadi da bi zbog velikog broja pjesama Hrvatska na Eurosong 2024. mogla poslati dobru numeru, kladionice nam predviđaju debakl.

Od ukupno 37 zemalja koje se natječu Hrvatska se našla na 32. mjestu. Iza nas su samo Malta, Albanija, Češka, Gruzija i San Marino. Na prva tri mjesta našli su se Velika Britanija, Ukrajina i Izrael.

Finale ovogodišnjeg Eurosonga održat će se u svibnju u Malmöu.

