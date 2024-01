Prodanović za N1 o izboru glavnog državnog odvjetnika: “Sumnjam da bi se on javio na natječaj da nema obećanja…”

Podijeli :

Odvjetnik Čedo Prodanović razgovarao je s našom reporterkom Jelenom Bokun o izboru novog glavnog državnog odvjetnika. Jedan od kandidata za novog šefa DORH-a je sudac Ivan Turudić, a Prodanović smatra da je njegov izbor - gotova stvar.

“Temelja on ima, kao i drugi kandidati. Meni, kao nekom nekom neutralnom, sve govori da je to unaprijed predesetinirana odluka. Sumnjam da bi se Turudić javljao na natječaj da nema obećanja”, kaže.

Na pitanje koliko Turudić može doprinijeti sustavu, Prodanović odgovara: “On je dobar sudac, to ne možemo dovoditi u pitanje. Da je je jedino rješenje za ovu situaciju, koja je rasulo, da je baš on osoba koja bi to trebala dovesti u red je meni upitno jer on ipak dolazi izvan sustava. DORH ima 650 nositelja javnotužilačke funkcije i sumnjam da se ne može naći adekvatan kandidat u tom bazenu. On ima i jedan veliki hendikep, da je javno deklarirani pripadnik HDZ-a, što dovodi u pitanje njegovu neovisnot, samostalnost i objektivnost u postupanju kad se pojave interesi HDZ-a u njegovm radu.”

Prodanović se osvrnuo i na bi li Turudićev izbor mogao dovesti u probleme predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. “Ne vjerujem da premijer to ne zna i da nije imao u vidu. Očito se unatoč tome odlučio jer mu je to povoljno rješenje i žele riještiti problem glavnog državnog odvjetnika, odnosno, zacementirati to prije izbora, to je jasno.”

Još uvijek glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek upozoravala je tijekom svog mandata kako ne dobiva podršku izvršne vlasti. Prodanović kaže kako nema političke volje da se riješe mnoge stvari.

“Nedostaje puno toga, politička volja da se riješe kontinuirani problemi u pravosuđu. Može li jedna osobe kao deus ex machina riješiti sve probleme? Ne može. Ali da je potrebno da netko dođe… Nešto treba poduzeti, u kadrovskoj obnovi i popunjavanju. DORH nema trećinu ljudi, u Zagrebu, oni ne mogu normalno obavljati svoju funkciju.”

Osvrnuo se i na to da USKOK još uvijek nije dobio novog čelnika. “Ne žele se javiti ljudi koji znaju situaciju u sustavu. To znači da je stanje loše i da treba zasukati rukave da se to popravi. S druge strane, vi radite nepopularan posao, nemate podršku ni vlasti ni javnosti i treba imati ne znam kakve motive, općedruštveno korisne da se upustite u bitku sa svim tim problemima”, zaključuje poznati odvjetnik.

