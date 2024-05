Francuski predstavnik prekinuo nastup na generalnoj probi

Podijeli :

REUTERS/Leonhard Foeger

Francuski izvođač Slimane je na današnjoj generalnoj probi prekinuo svoj nastup otprilike na polovici izvedbe romantične balade.

Ovogodišnji Eurosong mogao bi biti jedan od najskandaloznijih u povijesti. Danas je zbog agresivnog ponašanja s natjecanja, i to uoči samog večerašnjeg finala, izbačen nizozemski predstavnik Joost Klein, a irski predstavnici Bambi Thug nisu se pojavili na dvije posljednje probe ostavljajući otvorenom mogućnost da večeras ni oni – ne nastupe.

Allessandra Mele trebala je čitati bodove u ime Norveške, no odstupila je s te dužnosti zbog sudjelovanja Izraela na natjecanju i to samo nekoliko sati prije početka finala. ‘United By Music je moto Eurovizije i razlog je zašto se bavim glazbom. Ujedinite ljude, okupite ih. Ali sada su te riječi samo prazne riječi. Događa se genocid i molim vas sve da otvorite svoje oči, otvorite svoje srce. Neka vas ljubav vodi do istine. Točno je ispred vas. Slobodna Palestina’, objavila je na svom Instagram profilu Mele, prenosi tportal.

Na generalnoj probi nije se pojavila predstavnica Irske, traže hitnu reakciju EBU-a

Da se neće šutjeti kad je u pitanju stanje u Gazi dao je do znanja i francuski predstavnik Slimane koji je usred svog nastupa na posljednjoj generalnoj probi prestao pjevati te je ponavljao riječi: ‘Ujedinjeni glazbom da, ali za ljubav, za mir.’

To je očita referenca na službeni slogan natjecanja ‘Ujedinjeni glazbom’, ali očito i jasna poruka kojom poziva na mir u Gazi.

Vrhunac Slimaneova nastupa na Euroviziji dolazi kada se odmakne od mikrofona i otpjeva ‘Mon Amour’ a cappella, no tijekom današnje generalne probe odlučio je tišinu ispuniti jasnom porukom – pozivom na mir.

Nizozemska diskvalificirana s Eurosonga

Umjesto da a cappella pjeva svoju romantičnu baladu, izgovorio je sljedeće: ‘Moramo biti ujedinjeni glazbom da, ali s ljubavlju i mirom. Ujedinjeni glazbom, da, ali s ljubavlju.’

Slimane je nastupio pretposljednji na završnoj probi, a njegova pjesma ‘Mon Amour’, koju je sam napisao, govori o slomljenom srcu i ljubavi.

