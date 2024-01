Glasine se šire Hollywoodom: Meryl Streep ponovno ljubi?

Podijeli :

NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ponašanje Meryl Streep i Martina Shorta izaziva sve više pažnje jer se vjeruje da nisu samo kolege sa seta popularne serije "Only Murders in the Building".

Pojavili su se zajedno i na dodjeli Zlatnih globusa, no ništa nisu osvojili, unatoč nominacijama. Ali, to je manje interesantno javnosti, više zanimanja budi to što su možda u vezi.

Ljubavna priča Meryl Streep

“Jesu li Meryl Streep i Martin Short zajedno? Ako je to istina… to je kao da su Gene Wilder i Gilda Radner umnoženi s Melom Brooksom i Anne Bancroft“, napisao je na društvenim mrežama scenarist Louis Virtel.

Međutim, na glasine je ubrzo reagirao glasnogovornik poznatog glumca rekavši da su samo dobri prijatelji.

U listopadu prošle godine objavljeno kako su glumica i njezin suprug Don Gummer razdvojeni već šest godina. Iako su se godinama činili kao skladan par, vijest o razdvojenosti uspješno su čuvali, no usprkos njoj ostali su u dobrim odnosima te si obećali da će zauvijek brinuti jedno o drugome.

