Marija Šerifović postala majka, otkrila spol i ime bebe

Popularna srpska pjevačica i pobjednica Eurosonga 2007. proširila je svoju obitelj. Postala je mama dječaka koji se rodio početkom prosinca, a svoje prvo dijete dobila je preko surogat-majke.

Na Instagramu Marije Šerifović osvanula je informacija koja je iznenadila mnoge. “Ljubav je došla! Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života! Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima sto šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono sto dolazi od vas ka njemu. Volim vas sve!”, napisala je pjevačica pored snimke na kojoj se može vidjeti kako drži bebinu ruku.

Za ime Mario, pjevačica se odlučila ‘zbog jake simbolike’, potječe od latinske riječi ‘mare’ što znači more, kao i ‘marem’ što predstavlja muško, odnosno, glavu porodice, javlja Blic. Navode da je uz Mariju svo vrijeme bila majka Verica Šerifović koja je cijeli život maštala da njena kći dobije bebu.

Surogat majčinstvo: Je li legalno i kako izgleda procedura?

Pjevačica je trudnoću držala u strogoj tajnosti, a svojedobno je u televizijskoj emisiji pričala svojoj želji da se ostvari kao majka.

“Jako je intimno to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem”, rekla je tada, prenosi tportal.

