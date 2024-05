Mnoge rastužila vijest o Kate Middleton: Neće biti na paradi, mora ispuniti jedan uvjet

Podijeli :

Buckinghamska palača potvrdila je u četvrtak kako se omiljena britanska princeza, Kate Middleton, neće pojaviti na paradi koja će se održati sredinom lipnja

Na paradi znanoj kao ‘Trooping the Colour’ bit će kralj Charles i kraljica Camilla. No, ovoga puta će, umjesto na konju, kralj biti u kočiji, a vjeruje se da je to preporuka doktora zbog njegove dijagnoze.

Iz palače otkrili detalj iz svakodnevice Kate Middleton

I kralj i princeza Kate oboljeli su od raka. Dijagnoza princeze posebice je šokirala naciju i svijet prije nešto više od dva mjeseca, a svojim je obraćanjem stala na kraj teorijama zavjere koje su kružile neko vrijeme. Nitko je nije vidio u javnosti od Božića, no u posljednje vrijeme navodno više izlazi. Ipak, iz palače su i ranije tvrdili kako to ne znači da će se princeza skoro vratiti svojim javnim dužnostima te da joj treba vremena da se oporavi.

Kako navodi Daily Mail, Kate trenutno prolazi kroz kemoterapiju, a dok ne dobije ‘zeleno svjetlo’ od svojih doktora, javnih dužnosti neće biti. Obiteljski prijatelj je za strane medije otkrio da joj lijekovi pomažu te da se dobro osjeća.

Upravo je ova parada bila sporna prije nekoliko mjeseci, kada su iz britanske vojske priopćili da će se princeza pojaviti na njoj. Narod je bio entuzijastičan i karte za paradu su se brzo prodavale. Kensingtonska palača je tada demantirala to.

Ne zna se još točno koji će drugi članovi kraljevske obitelji doći na paradu.

Dok se oporavlja, palaču su preplavila pisma podrške za voljenu princezu. Inače ih tjedno dobivaju oko 1000, a taj se broj značajno povećao u posljednjih par mjeseci, prenosi 24sata.

