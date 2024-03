Najveći skandali na Oscarima: Golotinja, strastveni poljubac brata i sestre, psovke i udarci… Bilo je svega!

Podijeli :

Dodjela filmskih nagrada Oscar okuplja veliki broj popularnih zvijezda, a ima i veliku medijsku pažnju svjetskih medija. No, prestižnu ceremoniju pratili su i brojni skandali i šokantni događaji.

Ovogodišnja dodjela Oscara održava se u Dolby Theatreu u Hollywoodu, a ovogodišnji domaćin prestižne ceremonije je Jimmy Kimmel kojem će to biti četvrti put u ulozi voditelja. Ovogodišnji kandidati za najbolji film su: “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Past Lives”, “Poor Things”, and “The Zone of Interest”. Upravo je “Oppenheimer” film s najviše nominacija, čak njih 13, uključujući najbolji film, najbolju režiju i tri nominacije za glumu, prenosi Večernji list.

Dodjelu prestižnih nagrada obilježava velik broj zvijezda pa zbog toga ima i veliku medijsku pažnju, ali ponekad svečanu ceremoniju obilježi poneki skandal ili šokantni događaji koji mnoge ostave bez riječi i ostanu zauvijek upamćeni u povijesti dodjele Oscara.

Afroamerikanka koja je morala sjediti za odvojenim stolom

Hattie McDaniel ušla je u povijest kao prva Afroamerikanka dobitnica prestižne nagrade, za svoju hvaljenu ulogu Mammy u filmu “Gone with the Wind” iz 1939. godine.

Budući da je hotel u kojem se održavala dodjela Oscara imao strogu politiku zabrane Afroamerikanaca, McDaniel je bila prisiljena sjediti za odvojenim stolom daleko od svih ostalih.

Poljupci koji su šokirali javnost

Sidney Poitier 1964. godine osvojio je Oscara za najboljeg glumca za ulogu Homera Smitha u filmu “Lilies of the Field”.

Anne Bancroft dodijelila mu je nagradu i tijekom čestitanja ga poljubila u obraz. Mnogi konzervativci smatrali su poljubac uvredljivim jer su se tada međurasni odnosi smatrali ilegalnima.

Mnogi pamte dodjelu nagrada iz 2000. godine kada je Angelina Jolie osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu u filmu “Girl, Interrupted”. Ona je tada potvrdila kako je “ludo zaljubljena u svog brata”, a iste večeri su se brat James Haven i sestra strastveno poljubili u usta.

Tri godine kasnije, 2003. godine, Adrien Brody osvojio je Oscara za najboljeg glumca za njegovu ulogu u “The Pianist” i tada je zgrabio Halle Berry i poljubio je bez njenog pristanka.

“To nije bilo planirano, nisam znala ništa o tome”, rekla je jednom prilikom za strane medije i dodala: “Pomislila sam, što se događa, i to je ono što mi je prolazilo kroz glavu.”

Marlon Brando 1973. odbio kipić i poslao aktivisticu

Marlon Brando bio je na vrhuncu svoje karijere i odbio je primiti prestižnu nagradu za ulogu u filmu “Kum”. Razlog tome bilo je prikazivanje Indijanaca u Hollywoodu i na televiziji. Umjesto njega tada se na pozornici pojavila Indijanka Sacheen Littlefeather koja je prenijela glumčevu poruku.

Hollywood ju je nakon ceremonije stavio na crnu listu. Ispriku je čekala dugih 49 godina, a u kolovozu 2022. Akademija se ispričala na tretmanu.

“Zlostavljanje koje ste pretrpjeli zbog tog nastupa bilo je neopravdano. Emocionalni teret koji ste proživjeli i cijena vaše vlastite karijere u našoj industriji su nepopravljivi. Predugo je hrabrost koju ste pokazali bila nepriznata. Zbog toga se iskreno ispričavamo i iskreno divimo”, rekli su tada. Glumica je preminula dva mjeseca kasnije, a bolovala je od raka dojke.

Nije samo Brando odbio nagradu. Scenarist Dudley Nichols još je 1936. godine odbio Oscara, a on je ujedno i prvi koji je to učinio. Razlog je bio iz solidarnosti s tadašnjim štrajkom pisaca.

Golotinja na pozornici

Samo godinu dana kasnije, 1974., novi skandal potresao je Akademiju. Tada je voditelj David Niven najavio prezentericu Elizabeth Taylor, ali u tom trenutku protrčao je potpuno gol Robert Opel, umjetnik i aktivist za gay prava. Pokazivao je znak mira, a voditelj je na trenutak prasnuo u smijeh.

Tada 33-godišnji Opel nije bio uhićen, nego je kasnije bio na konferenciji za medije. “Znate, ljudi se ne bi trebali sramiti što su goli u javnosti”, izjavio je novinarima i dodao: “Osim toga, to je vraški način za pokretanje karijere.”

Predugački govori i skakanje po pozornici

Na 69. dodjeli Oscara koja se održala 1997. godine, Cuba Gooding Jr. osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca u filmu “Jerry Maguire”. Počeo je tipičnim govorom zahvale, a onda je počeo svirati orkestar kao znak za završetak govora. No, glumac je počeo izvikivati imena svojih kolega, među kojima i Tom Cruisea. “Hodao sam po toj pozornici i emocionalno izgubio razum”, rekao je glumac jednom prilikom i dodao: “Zaboravio sam tko sam i gdje sam bio na trenutak.”

Film “La vita è bella” osvojio je čak sedam Oscara 1999. godine, među kojima su najbolja montaža, najbolja originalna glazba, najbolji film pa i najbolji strani film.

Kad je Sophia Loren proglasila Roberta Benignija dobitnikom nagrade, on je smjesta stao na vrh svoje stolice i radosno mahnuo rukama u zrak. Steven Spielberg mu je pomogao održati ravnotežu, a zatim je Benigni doslovce skočio na pozornicu. “Ovo je trenutak radosti i želim sve izljubiti”, rekao je.

Pad Jennifer Lawrence

Mlada Jennifer Lawrence osvojila je 2013. svog prvog Oscara i to u kategoriji za najbolju glumicu. Dolazeći po znatni kipić na pozornicu, spotaknula se i pala zbog dugačke haljine koju je imala na sebi.

“Ovo je ludo. Hvala vam svima iz Akademije i hvala vam zbog žena ovdje”, kazala je. Ovo joj nije bio prvi problem s haljinom, na dodjeli nagrada SAG mlada je glumica također imala problema s haljinom. Haljina joj se tada poderala nakon što je ustala kako bi otišla po nagradu.

Nadrogirani na dodjeli

Trey Parker i Matt Stone pozvani su na dodjelu Oscara 2000. godine zbog nominacije njihovog dugometražnog projekta “South Park: Bigger, Longer and Uncut” u kategoriji najbolje pjesme. Umjesto smokinga odjenuli su haljine s dubokim dekolteom, čime su htjeli odati počast haljinama Gwyneth Paltrow i Jennifer Lopez s dodjele nagrada 1999. i 2000. godine. Kasnije su otkrili da im je prijatelj dao kockice šećera polivene LSD-om koje su pojeli prije same ceremonije.

Ljutnja i psovanje zbog neosvojenog Oscara

Jedan od skandala bio je uzrokovan i ljutnjom zbog neosvojenog kipića. To se dogodilo na dodjeli 1995. godine kada je Samuel L. Jackson bio nominiran za najboljeg sporednog glumca u filmu ”Pulp Fiction”. Oscara je tada dobio Marin Landau, a Jackson se nije suzdržavao te je i psovao u kadru. “Sra**”, kazao je bez pardona.

Idine Menzel preimenovana u Adele Dazeem

Skandal je nastao i 2014. godine kada je John Travolta potpuno pogrešno pročitao ime izvođačice koja je pjevala pjesmu ”Let it go” iz popularnog crtanog filma ”Frozen”. Idine Menzel tada je postala Adele Dazeem.

Oscar u krivim rukama

Tu je i onaj kada je nagrada otišla u pogrešne ruke. Naime, 2017. godine najboljim filmom proglašen je ”La La Land”. Ekipa filma tada se popela na pozornicu i krenula držati govor zahvale, a onda se pojavio i producent koji je objasnio da je došlo do pogreške, odnosno da je netko uzeo krivu omotnicu. Pravi dobitnik bio je film ”Moonlight”.

Will Smith udario Chrisa Rocka

Jedan od njih dogodio se i 2022. godine kada je glumac Will Smith, koji je bio nominiran za glavnu ulogu u filmu “Kralj Richard” na pozornici je udario prezentera Chrisa Rocka. Smithu je zasmetala šala na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith te je nakon udarca Rocku poručio da ne uzima ime njegove supruge u usta.

Neugodan uvodni monolog Chrisa Rocka

Chris Rock vodio je dodjelu Oscara i 2016. godine, a tada je 20 bijelih glumaca i glumica nominirano drugu godinu zaredom u kategorijama glavnih i sporednih uloga. To je pokrenulo lavinu kritika i stvaranje hashtaga #OscarsSoWhite koji je stvorila aktivistica April Reign. “Ovdje sam na dodjeli Oscara, inače poznatoj kao White People’s Choice Awards”, počeo je uvodni monolog Chris Rock i dodao: “Shvaćate li da nominiraju voditelje, ja ne bih dobio ovaj posao. Sad bi gledali Neila Patricka Harrisa.”

Voditelj nije tu stao. “Bili smo previše zauzeti silovanjima i linčevima da bismo brinuli o tome tko je dobio nagradu za najboljeg snimatelja”, rekao je Rock i dodao: “Kada se vaša baka njiše sa stabla, stvarno je teško brinuti se o najboljem stranom kratkom dokumentarcu”, šokirao je sve Rock.

