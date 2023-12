Optužila je slavnog glumca za seksualni napad i onda iznenada umrla

Podijeli :

Emmanuelle Debever, francuska glumica koja je među prvima optužila Gérarda Depardieua za seksualni napad, umrla je u Parizu ranije ovog mjeseca, objavili su francuski mediji.

Debever, koja je 2019. optužila Depardieua da ju je napao na snimanju filma Danton iz 1982., umrla je 6. prosinca nakon tjedan dana hospitalizacije, izvijestio je u četvrtak list Libération, pozivajući se na sestru glumice. Prethodni izvještaji govorili su da je Debever umrla 7. prosinca, istog dana kada su njezine optužbe protiv bivšeg kolege ponovno emitirane na francuskoj televiziji.

Izvješća pokazuju da se 60-godišnja glumica ubila. Pariško tužiteljstvo otvorilo je istragu tražeći od pravosudne policije da istraži okolnosti koje su mogle dovesti do Debeverove smrti, prenosi The Guardain.

Zvijezda francuske kinematografije u usponu 1980-ih, Debever je glumila u povijesnoj drami poljskog redatelja Andrzeja Wajde kao Louison, mlada supruga Depardieuovog revolucionarnog vođe, Georgesa Dantona. Godine 1983. glumila je invalidnu kćer s opresivnim ocem u psihološkom trileru Jean-Claudea Brisseaua “Brutalna igra” (Un jeu brutal).

U objavi na Facebooku 2019. Debever je optužila Depardieua, jednu od najpoznatijih francuskih filmskih zvijezda, da ju je pokušao dirati dok su se vozili u kočiji na setu.

“Ovo čudovište si je dopustilo da uživa u izobilju tijekom snimanja, maksimalno iskoristivši intimu u kočiji”, napisala je. “Zavući svoju debelu šapu pod moju suknju kako bi, njegovim riječima, ‘bolje se osjećala’… Nisam dopustila da se to dogodi.”

Njezina je tvrdnja među nekoliko drugih uključena u dokumentarni film pod naslovom “Gérard Depardieu: The Fall of the Ogre”, emitiran na televizijskom kanalu France 2 7. prosinca.

Emisija, iz istraživačkog informativnog programa Complément d’Enquête, uključivala je i intervju s glumicom Hélène Darras, koja je podnijela službenu prijavu protiv Depardieua (74) tvrdeći da ju je seksualno napastvovao na snimanju filma Disco 2007. godine.

Više od desetak žena ranije je iznijelo optužbe za seksualno neprimjereno ponašanje protiv Depardieua u istrazi francuskog internetskog izdanja Mediapart prošle godine.

Godine 2021. Depardieu je optužen za silovanje i seksualni napad u slučaju koji je pokrenula glumica Charlotte Arnould, koja tvrdi da ju je silovao u svom stanu 2018. kada je imala 22 godine. Depardieu, koji je rekao da su optužbe “neutemeljene”, pokušao ih je odbaciti, ali ih je pariški sud prošle godine potvrdio, rekavši da postoje ozbiljni i potvrđeni dokazi koji opravdavaju da Gérard Depardieu ostane optužen.

Depardieu je zanijekao optužbe za silovanje i seksualni napad u otvorenom pismu objavljenom u Le Figarou u listopadu. “Nikada, baš nikad nisam zlostavljao ženu”, napisao je glumac.

